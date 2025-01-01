Меню
Концертная программа хоровой музыки
6+
О концерте/спектакле

Концертная программа хоровой музыки в Органном зале Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт хоровой музыки, который пройдет в Органном зале Пермской филармонии. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и искусства.

Что вас ждёт?

Во время концерта будет представлена программа, включающая произведения как классиков, так и современных композиторов. Вы сможете насладиться гармоничным звучанием хорового исполнения в одном из лучших залов города.

Интересные факты

  • Органный зал Пермской филармонии славится своей акустикой и архитектурой, что делает каждое выступление здесь уникальным.
  • Хоровая музыка активно развивалась на протяжении столетий, и сегодня она продолжает вдохновлять зрителей по всему миру.
  • В программу вошли как известные хоровые произведения, так и современные композиции, что позволит каждому найти что-то особенное для себя.

Подготовьтесь к концерту

Рекомендуем прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой филармонии и выбрать лучшее место в зале. Не упустите возможность прикоснуться к искусству в его самых прекрасных проявлениях!

Расписание

В других городах

Пермь, 9 января
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

