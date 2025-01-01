Концертная программа хоровой музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт хоровой музыки, который пройдет в Органном зале Пермской филармонии. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и искусства.
Во время концерта будет представлена программа, включающая произведения как классиков, так и современных композиторов. Вы сможете насладиться гармоничным звучанием хорового исполнения в одном из лучших залов города.
Рекомендуем прийти заранее, чтобы насладиться атмосферой филармонии и выбрать лучшее место в зале. Не упустите возможность прикоснуться к искусству в его самых прекрасных проявлениях!