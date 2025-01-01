Концерт-закрытие. Рахманинов. Римский-Корсаков

Приглашаем вас на уникальный концерт-закрытие, посвящённый творчеству Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова. Мероприятие состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где в исполнении Kamernого хора «Петербургские серенады» и Губернаторского симфонического оркестра прозвучат известные произведения обоих композиторов.
Концерт включит в себя:
Солистами на данном концерте выступят выдающиеся музыканты под руководством дирижёра Антона Лубченко. Их мастерство и интерпретации произведений подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.
Не упустите возможность насладиться классической музыкой в исполнении профессионалов. Ждём вас на данном событии, где каждая нота будет сопровождаться атмосферой творчества и вдохновения.