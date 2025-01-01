Концерт-закрытие. Рахманинов. Римский-Корсаков

Концерт в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской

Приглашаем вас на уникальный концерт-закрытие, посвящённый творчеству Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова. Мероприятие состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где в исполнении Kamernого хора «Петербургские серенады» и Губернаторского симфонического оркестра прозвучат известные произведения обоих композиторов.

Программа вечера

Концерт включит в себя:

2-ю картину из оперы «Скупой рыцарь» на текст А. С. Пушкина, соч. 24 (1905) — в честь 120-летия со дня создания.

1-ю картину из оперы «Франческа да Римини» по Данте, соч. 25 (1905) — также отмечающей 120 лет со дня своего рождения.

Одноактную оперу Николая Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» (Осенняя сказочка, 1902) — в связи с 120-летием петербургской премьеры.

Дирижёр и исполнители

Солистами на данном концерте выступят выдающиеся музыканты под руководством дирижёра Антона Лубченко. Их мастерство и интерпретации произведений подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Не упустите возможность насладиться классической музыкой в исполнении профессионалов. Ждём вас на данном событии, где каждая нота будет сопровождаться атмосферой творчества и вдохновения.