Концерт-закрытие. Рахманинов. Римский-Корсаков
Концерт-закрытие. Рахманинов. Римский-Корсаков

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской

Приглашаем вас на уникальный концерт-закрытие, посвящённый творчеству Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова. Мероприятие состоится в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где в исполнении Kamernого хора «Петербургские серенады» и Губернаторского симфонического оркестра прозвучат известные произведения обоих композиторов.

Программа вечера

Концерт включит в себя:

  • 2-ю картину из оперы «Скупой рыцарь» на текст А. С. Пушкина, соч. 24 (1905) — в честь 120-летия со дня создания.
  • 1-ю картину из оперы «Франческа да Римини» по Данте, соч. 25 (1905) — также отмечающей 120 лет со дня своего рождения.
  • Одноактную оперу Николая Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» (Осенняя сказочка, 1902) — в связи с 120-летием петербургской премьеры.

Дирижёр и исполнители

Солистами на данном концерте выступят выдающиеся музыканты под руководством дирижёра Антона Лубченко. Их мастерство и интерпретации произведений подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Не упустите возможность насладиться классической музыкой в исполнении профессионалов. Ждём вас на данном событии, где каждая нота будет сопровождаться атмосферой творчества и вдохновения.

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 1000 ₽

Фотографии

