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Концерт-закрытие конкурса юных арфистов «Хрустальный ключ»
Киноафиша Концерт-закрытие конкурса юных арфистов «Хрустальный ключ»

Концерт-закрытие конкурса юных арфистов «Хрустальный ключ»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-закрытие конкурса юных арфистов «Хрустальный ключ» в Санкт-Петербургской Опера

Конкурс «Хрустальный ключ» уже стал традиционным событием в мире музыкального искусства. Он собирает талантливых юных исполнителей со всей России, которые стремятся продемонстрировать свои навыки игры на арфе. За годы проведения конкурса многие участники стали профессиональными музыкантами и добились значительных успехов на международной арене.

Программа концерта

В программе концерта ожидаются выступления лучших участников конкурса, которые покажут свое мастерство в различных музыкальных стилях. Также зрителей порадуют выступления приглашенных артистов, известных в мире классической музыки.

Интересные факты

  • Арфа - один из самых древних музыкальных инструментов, история которого насчитывает более 4000 лет.
  • Согласно легендам, игра на арфе обладает целебными свойствами и может улучшить настроение.
  • В Санкт-Петербургской Опера арфа звучит в уникальном репертуаре, включая как классические произведения, так и современные композиции.

Как приобрести билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте Санкт-Петербургской Оперы или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки и поддержать юные таланты на заключительном концерте конкурса «Хрустальный ключ»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 500 ₽

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