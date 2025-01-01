Концерт-закрытие конкурса юных арфистов «Хрустальный ключ»

Конкурс «Хрустальный ключ» уже стал традиционным событием в мире музыкального искусства. Он собирает талантливых юных исполнителей со всей России, которые стремятся продемонстрировать свои навыки игры на арфе. За годы проведения конкурса многие участники стали профессиональными музыкантами и добились значительных успехов на международной арене.
В программе концерта ожидаются выступления лучших участников конкурса, которые покажут свое мастерство в различных музыкальных стилях. Также зрителей порадуют выступления приглашенных артистов, известных в мире классической музыки.
Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте Санкт-Петербургской Оперы или в кассах театра. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как количество мест ограничено.
Не упустите возможность насладиться волшебством музыки и поддержать юные таланты на заключительном концерте конкурса «Хрустальный ключ»!