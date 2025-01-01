Вечер джаза с Яковом Окунем в клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» в Москве состоится выступление пианиста Якова Окуня, одного из самых известных и уважаемых российских джазменов. Его творчество привлекает внимание как профессиональных музыкантов, так и любителей джазовой музыки.

О Якове Окуне

Яков Окунь известен своими яркими композициями, среди которых выделяется «Hot House». Его альбом, изданный на американском лейбле Criss Cross, стал настоящим проявлением мастерства и уникального стиля артиста. Окунь умело сочетает традиции джаза с новаторскими подходами, создавая глубокие и выразительные произведения.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Якова Окуня представляет собой отличную возможность погрузиться в мир качественной джазовой музыки. Вы сможете насладиться не только его известными композициями, но и новыми творческими находками. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального вечера!