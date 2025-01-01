Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт Якова Окуня
Билеты от 800₽
Киноафиша Концерт Якова Окуня

Концерт Якова Окуня

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Вечер джаза с Яковом Окунем в клубе «Эссе»

В джаз-клубе «Эссе» в Москве состоится выступление пианиста Якова Окуня, одного из самых известных и уважаемых российских джазменов. Его творчество привлекает внимание как профессиональных музыкантов, так и любителей джазовой музыки.

О Якове Окуне

Яков Окунь известен своими яркими композициями, среди которых выделяется «Hot House». Его альбом, изданный на американском лейбле Criss Cross, стал настоящим проявлением мастерства и уникального стиля артиста. Окунь умело сочетает традиции джаза с новаторскими подходами, создавая глубокие и выразительные произведения.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Якова Окуня представляет собой отличную возможность погрузиться в мир качественной джазовой музыки. Вы сможете насладиться не только его известными композициями, но и новыми творческими находками. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного музыкального вечера!

Купить билет на концерт Концерт Якова Окуня

Помощь с билетами
Декабрь
16 декабря вторник
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 800 ₽
23 декабря вторник
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up
18+
Юмор
Stand Up
16 декабря в 21:00 Standup Brothers
от 750 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
3 января в 20:30 ТехникабезОпасности
от 1990 ₽
Жесткий стендап
18+
Юмор
Жесткий стендап
10 января в 23:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше