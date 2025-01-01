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Концерт Высоцкого в НИИ
Билеты от 500₽
Киноафиша Концерт Высоцкого в НИИ

Спектакль Концерт Высоцкого в НИИ

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Посвящение великому барду

В советские годы Владимир Высоцкий был не только культовой личностью, но и символом противостояния официальной культуре. Его концерты в Научно-Исследовательских Институтах (НИИ) становились важным явлением, несмотря на то что они не были официально санкционированы. Эти мероприятия часто проходили в условиях, когда его песни воспринимались как вызов существующему порядку.

Конфликт между народом и властью

Выступления Высоцкого в НИИ нередко становились источником скандалов. На одном уровне люди стремились услышать любимого артиста, на другом — руководители институтов, опасаясь возможных последствий, пытались избегать его приглашений. Это создавало конфликт, который был настоящими «страстями по Владимиру», где, по сути, жизнь противостояла застойной системе, и почти всегда побеждала энергия и агрессия протеста.

Символ борьбы с системой

Высоцкий использовал своё искусство как способ высмеять государственные механизмы, критикуя социальные проблемы и неизбежный застой. Его песни и выступления стали символами сопротивления, и хотя концерты в НИИ часто не одобрялось начальством, они оставались важной частью культуры того времени.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Юрий Голубцов
Николина Калиберда
Ольга Лебедева
Яна Прыжанкова
Александр Чернявский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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