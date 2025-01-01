Меню
Концерт выпускников
Концерт выпускников

Энергия музыкального события года. Мега-концерт в Alcatraz

Страсть, энергия, музыкальные вибрации! Приглашаем вас на мега-концерт наших выпускников, который обещает стать ярким культурным событием. Это уникальная возможность увидеть невероятные выступления талантливых барабанщиков.

Зарядитесь энергией!

На этом концерте вы сможете насладиться настоящей музыкой и зарядиться позитивными эмоциями. Вас ждут яркие номера, которые перенесут вас в мир музыкальной стихии и создадут незабываемую атмосферу.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого зрелищного события. Купите билеты прямо сейчас и наслаждайтесь захватывающим шоу!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Нижний Новгород, 13 сентября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 500 ₽

