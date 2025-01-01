25 сентября в 19:00 на сцене Малого зала ЦКИ «Меридиан» пройдет уникальный концерт «Возвращение романса», в котором выступит известный российский певец Евгений Южин, обладатель титула Золотого тенора России и победитель международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада».
В новой программе Евгений Южин исполнит любимые романсы, знакомые каждому русскому сердцу. Под аккомпанемент виртуозного пианиста Дмитрия Мальцева прозвучат такие известные произведения, как:
Этот вечер станет настоящим праздником музыки: Евгений Южин делает из каждой вокальной миниатюры целый спектакль, а бережный, но смелый аккомпанемент Дмитрия Мальцева привносит свежесть в каждое произведение.
Евгений Южин с отличием окончил Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова в 2013 году. Он начал активную концертную деятельность во время учёбы и стал победителем множества международных конкурсов. В апреле 2018 года он завоевал Первую премию и Золотую звезду на международном конкурсе имени Елены Образцовой и Дмитрия Хворостовского в Лондоне в номинации «Оперное пение». В 2025 году он будет удостоен Государственной премии имени Андрея Дементьева.
Дмитрий Мальцев — талантливый пианист и композитор, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он работает концертмейстером в различных проектах и является звукорежиссёром. Мальцев также пишет музыку для кинофильмов и детских спектаклей.
Когда: 25 сентября в 19:00
Где: Малый зал ЦКИ «Меридиан»
Билеты: от 300 до 1300 рублей
Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением романса на этом уникальном концерте!