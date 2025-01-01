Возвращение романса: вечер с Евгением Южиным в КЦ Меридиан

25 сентября в 19:00 на сцене Малого зала ЦКИ «Меридиан» пройдет уникальный концерт «Возвращение романса», в котором выступит известный российский певец Евгений Южин, обладатель титула Золотого тенора России и победитель международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада».

Программа вечера

В новой программе Евгений Южин исполнит любимые романсы, знакомые каждому русскому сердцу. Под аккомпанемент виртуозного пианиста Дмитрия Мальцева прозвучат такие известные произведения, как:

«Только раз бывает в жизни встреча»

«Не уходи»

«Две гитары...»

«Твои глаза зелёные»

«Вернись, я всё прощу»

«Утро туманное»

Этот вечер станет настоящим праздником музыки: Евгений Южин делает из каждой вокальной миниатюры целый спектакль, а бережный, но смелый аккомпанемент Дмитрия Мальцева привносит свежесть в каждое произведение.

Об исполнителях

Евгений Южин с отличием окончил Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова в 2013 году. Он начал активную концертную деятельность во время учёбы и стал победителем множества международных конкурсов. В апреле 2018 года он завоевал Первую премию и Золотую звезду на международном конкурсе имени Елены Образцовой и Дмитрия Хворостовского в Лондоне в номинации «Оперное пение». В 2025 году он будет удостоен Государственной премии имени Андрея Дементьева.

Дмитрий Мальцев — талантливый пианист и композитор, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он работает концертмейстером в различных проектах и является звукорежиссёром. Мальцев также пишет музыку для кинофильмов и детских спектаклей.

Информация для зрителей

Когда: 25 сентября в 19:00

Где: Малый зал ЦКИ «Меридиан»

Билеты: от 300 до 1300 рублей

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением романса на этом уникальном концерте!