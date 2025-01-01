Концерт вокальной музыки

Торжественное открытие цикла концертов в Центре Оперного Пения

Центр Оперного Пения Галины Вишневской в Москве, открывшийся в 2002 году, стал знаковым событием в музыкальной жизни России. Это уникальное заведение предлагает певцам с профессиональным музыкальным образованием стажировку по специальности «оперный артист».

Подготовка к оперным спектаклям

В Центре артисты готовят партии из мирового оперного репертуара, работая с лучшими педагогами вокального искусства, концертмейстерами, дирижерами, режиссерами и преподавателями сценического мастерства. Процесс подготовки к участию в оперном спектакле требует много времени, тщательности и творческого подхода.

Дневные концерты 2019 года

С февраля 2019 года в Центре стартовал цикл дневных концертов, на которых зрители могут прикоснуться к результатам работы студентов. В программе концертов представлены арии, ансамбли и сцены из опер, многие из которых являются репертуарными для Центра.

Выступление Светланы Черновой

Особое внимание стоит уделить исполнению партии фортепиано, которое доверено лауреату международных конкурсов Светлане Черновой. Ее мастерство добавит глубину и выразительность всем представленным произведениям.

Приглашаем всех любителей оперного искусства насладиться вечерами искусства и таланта в Центре Оперного Пения Галины Вишневской!