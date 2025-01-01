Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт вокальной музыки
Билеты от 100₽
Киноафиша Концерт вокальной музыки

Концерт вокальной музыки

Постановка
Центр оперного пения Галины Вишневской 6+
Возраст 6+
Билеты от 100₽

О концерте

Торжественное открытие цикла концертов в Центре Оперного Пения

Центр Оперного Пения Галины Вишневской в Москве, открывшийся в 2002 году, стал знаковым событием в музыкальной жизни России. Это уникальное заведение предлагает певцам с профессиональным музыкальным образованием стажировку по специальности «оперный артист».

Подготовка к оперным спектаклям

В Центре артисты готовят партии из мирового оперного репертуара, работая с лучшими педагогами вокального искусства, концертмейстерами, дирижерами, режиссерами и преподавателями сценического мастерства. Процесс подготовки к участию в оперном спектакле требует много времени, тщательности и творческого подхода.

Дневные концерты 2019 года

С февраля 2019 года в Центре стартовал цикл дневных концертов, на которых зрители могут прикоснуться к результатам работы студентов. В программе концертов представлены арии, ансамбли и сцены из опер, многие из которых являются репертуарными для Центра.

Выступление Светланы Черновой

Особое внимание стоит уделить исполнению партии фортепиано, которое доверено лауреату международных конкурсов Светлане Черновой. Ее мастерство добавит глубину и выразительность всем представленным произведениям.

Приглашаем всех любителей оперного искусства насладиться вечерами искусства и таланта в Центре Оперного Пения Галины Вишневской!

Купить билет на концерт Концерт вокальной музыки

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
16 декабря вторник
19:00
Центр оперного пения Галины Вишневской Москва, Остоженка, 25, стр. 1
от 200 ₽
31 января суббота
15:00
Центр оперного пения Галины Вишневской Москва, Остоженка, 25, стр. 1
от 100 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев. Сольный концерт
18+
Юмор
Хетаг Хугаев. Сольный концерт
21 декабря в 18:00 Coin Event Hall
от 1200 ₽
Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch
0+
Джаз
Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch
18 января в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
24 декабря в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше