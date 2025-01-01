Концерт вокальной музыки

Центр Оперного Пения Галины Вишневской в Москве, открывшийся в 2002 году, стал знаковым событием в музыкальной жизни России. Это уникальное заведение предлагает певцам с профессиональным музыкальным образованием стажировку по специальности «оперный артист».
В Центре артисты готовят партии из мирового оперного репертуара, работая с лучшими педагогами вокального искусства, концертмейстерами, дирижерами, режиссерами и преподавателями сценического мастерства. Процесс подготовки к участию в оперном спектакле требует много времени, тщательности и творческого подхода.
С февраля 2019 года в Центре стартовал цикл дневных концертов, на которых зрители могут прикоснуться к результатам работы студентов. В программе концертов представлены арии, ансамбли и сцены из опер, многие из которых являются репертуарными для Центра.
Особое внимание стоит уделить исполнению партии фортепиано, которое доверено лауреату международных конкурсов Светлане Черновой. Ее мастерство добавит глубину и выразительность всем представленным произведениям.
Приглашаем всех любителей оперного искусства насладиться вечерами искусства и таланта в Центре Оперного Пения Галины Вишневской!