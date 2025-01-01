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Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
Киноафиша Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»

Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»

6+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Atomic Cellos: Взрывной вечер мирового рока на виолончелях

Петербургский ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на концерт, который перевернёт ваше представление о классических инструментах. Забудьте про скучные академические форматы — на сцене рок-энергия, драйв и душевные хиты в необыкновенном исполнении!

Что вас ждёт?

  • Мировые рок-шедевры в неожиданной интерпретации:
    Metallica – Nothing Else Matters,
    AC/DC – Highway to Hell,
    The Cranberries – Zombie,
    Nirvana – Smells Like Teen Spirit,
    Queen – The Show Must Go On и We Will Rock You,
    Rammstein – Adios,
    Muse – Sing for Absolution,
    а также композиции Боба Дилана, Limp Bizkit, Алисы и многих других.

Каждая мелодия напомнит о тех самых моментах: первой любви, прогулках под гитару и рассветах с друзьями.

Почему это нельзя пропустить?

  • Уникальный формат: знаменитые рок-композиции в исполнении ансамбля виолончелей.
  • Атмосфера: концерт пройдёт в историческом Доме журналиста, где благородный ампир дополняет магию музыки.
  • Энергия и стиль: виолончелисты Atomic Cellos не просто играют, они живут своей музыкой, заряжая зрителей настоящим драйвом.

Приготовьтесь к настоящему музыкальному путешествию, где рок встречается с элегантностью классики. Atomic Cellos ждут вас!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
18:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
18:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
18:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
18:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 31 декабря
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
15:00 от 2299 ₽ 17:00 от 2299 ₽ 19:00 от 2299 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
16:00 от 2299 ₽ 19:00 от 2299 ₽

В ближайшие дни

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