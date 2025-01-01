Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»

Atomic Cellos: Взрывной вечер мирового рока на виолончелях
Петербургский ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на концерт, который перевернёт ваше представление о классических инструментах. Забудьте про скучные академические форматы — на сцене рок-энергия, драйв и душевные хиты в необыкновенном исполнении!
Что вас ждёт?
- Мировые рок-шедевры в неожиданной интерпретации:
Metallica – Nothing Else Matters,
AC/DC – Highway to Hell,
The Cranberries – Zombie,
Nirvana – Smells Like Teen Spirit,
Queen – The Show Must Go On и We Will Rock You,
Rammstein – Adios,
Muse – Sing for Absolution,
а также композиции Боба Дилана, Limp Bizkit, Алисы и многих других.
Каждая мелодия напомнит о тех самых моментах: первой любви, прогулках под гитару и рассветах с друзьями.
Почему это нельзя пропустить?
- Уникальный формат: знаменитые рок-композиции в исполнении ансамбля виолончелей.
- Атмосфера: концерт пройдёт в историческом Доме журналиста, где благородный ампир дополняет магию музыки.
- Энергия и стиль: виолончелисты Atomic Cellos не просто играют, они живут своей музыкой, заряжая зрителей настоящим драйвом.
Приготовьтесь к настоящему музыкальному путешествию, где рок встречается с элегантностью классики. Atomic Cellos ждут вас!