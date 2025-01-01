Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»

Atomic Cellos: Взрывной вечер мирового рока на виолончелях

Петербургский ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на концерт, который перевернёт ваше представление о классических инструментах. Забудьте про скучные академические форматы — на сцене рок-энергия, драйв и душевные хиты в необыкновенном исполнении!

Что вас ждёт?

Мировые рок-шедевры в неожиданной интерпретации:

Metallica – Nothing Else Matters,

AC/DC – Highway to Hell,

The Cranberries – Zombie,

Nirvana – Smells Like Teen Spirit,

Queen – The Show Must Go On и We Will Rock You,

Rammstein – Adios,

Muse – Sing for Absolution,

а также композиции Боба Дилана, Limp Bizkit, Алисы и многих других.

Каждая мелодия напомнит о тех самых моментах: первой любви, прогулках под гитару и рассветах с друзьями.

Почему это нельзя пропустить?

Уникальный формат: знаменитые рок-композиции в исполнении ансамбля виолончелей.

Атмосфера: концерт пройдёт в историческом Доме журналиста, где благородный ампир дополняет магию музыки.

Энергия и стиль: виолончелисты Atomic Cellos не просто играют, они живут своей музыкой, заряжая зрителей настоящим драйвом.

Приготовьтесь к настоящему музыкальному путешествию, где рок встречается с элегантностью классики. Atomic Cellos ждут вас!