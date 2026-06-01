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Концерт Владимира Вишневского
Билеты от 3900₽
Киноафиша Концерт Владимира Вишневского

Концерт Владимира Вишневского

6+
Возраст 6+
Билеты от 3900₽

О концерте

Концерт Владимира Вишневского в Большом зале Московской консерватории

15 апреля в 19:00 в Большом зале Консерватории состоится выступление известного пианиста Владимира Вишневского. На вечере будут исполнены шедевры русской классической музыки.

Программа концерта

В программе вечера:

  • Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова
  • Рапсодия на тему Паганини также Рахманинова
  • Симфоническая сюита «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского

Исполнители

Владимир Вишневский — обладатель 1 премии II Международного конкурса им. С. Рахманинова 2025 года, продемонстрирует виртуозное владение инструментом. Его сопровождать будет Симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением дирижера Ивана Никифорчина.

Что ждать от концерта

Зрителей ожидает вечер, полный эмоциональной глубины и музыкальной виртуозности. Рахманинов и Чайковский — это не только известные имена, но и глубокие музыкальные миры, которые способны тронуть сердца слушателей.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и увидеть в действии выдающегося пианиста.

Купить билет на концерт Концерт Владимира Вишневского

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Июнь
23 июня вторник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
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