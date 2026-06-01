Концерт Владимира Вишневского

15 апреля в 19:00 в Большом зале Консерватории состоится выступление известного пианиста Владимира Вишневского. На вечере будут исполнены шедевры русской классической музыки.
В программе вечера:
Владимир Вишневский — обладатель 1 премии II Международного конкурса им. С. Рахманинова 2025 года, продемонстрирует виртуозное владение инструментом. Его сопровождать будет Симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением дирижера Ивана Никифорчина.
Зрителей ожидает вечер, полный эмоциональной глубины и музыкальной виртуозности. Рахманинов и Чайковский — это не только известные имена, но и глубокие музыкальные миры, которые способны тронуть сердца слушателей.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и увидеть в действии выдающегося пианиста.