Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт-Вальс. Камерный хор и Солисты Сочинской филармонии
Киноафиша Концерт-Вальс. Камерный хор и Солисты Сочинской филармонии

Концерт-Вальс. Камерный хор и Солисты Сочинской филармонии

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер вальсовой классики в Сочи

Камерный хор и солисты Сочинской филармонии представляют музыкальную программу, посвященную вальсу. Зрителей ожидает впечатляющее путешествие по миру классической музыки — от бальных шедевров до вокальных и хоровых композиций.

В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов: Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Арама Хачатуряна, Андрея Петрова и Арно Бабаджаняна. Каждый из этих мастеров оставил яркий след в музыкальной культуре, а вальсы стали настоящими символами романтики и элегантности.

Исполнители вечера

  • Камерный хор Сочинской филармонии под руководством хормейстера Ольги Луковской.
  • Вокал (сопрано): Дарья Морозова, Лиана Мсрлян, Анна Ясинецкая.
  • Фортепиано: Елена Бабова, Валерия Белевцова, Сурен Вартанян.
  • Инструментальный квартет «Позитив»:
    • Елена Чистякова (скрипка)
    • Полина Миндрул (флейта)
    • Константин Киселев (альт)
    • Светлана Трофименко (виолончель)
  • Ведущая вечера: Зарина Ахмедханова.

Не пропустите возможность насладиться изысканными мелодиями и атмосферой настоящего музыкального праздника.

Купить билет на концерт Концерт-Вальс. Камерный хор и Солисты Сочинской филармонии

Помощь с билетами
В других городах
Июль
11 июля суббота
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32

В ближайшие дни

Виртуозный орган. Майя Мокрецова (Санкт-Петербург)
12+
Классическая музыка

Виртуозный орган. Майя Мокрецова (Санкт-Петербург)

7 июня в 17:00 Зал органной и камерной музыки
Билеты
Концерт ко Дню защиты детей
6+
Классическая музыка

Концерт ко Дню защиты детей

1 июня в 19:00 Концертный центр «Сириус»
от 1650 ₽
Ежегодная Международная Премия «Золотое яблочко»
0+
Эстрада

Ежегодная Международная Премия «Золотое яблочко»

1 июня в 15:00 Фестивальный
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше