Концерт-Вальс. Камерный хор и Солисты Сочинской филармонии

Музыкальный вечер вальсовой классики в Сочи

Камерный хор и солисты Сочинской филармонии представляют музыкальную программу, посвященную вальсу. Зрителей ожидает впечатляющее путешествие по миру классической музыки — от бальных шедевров до вокальных и хоровых композиций.

В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов: Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского, Исаака Дунаевского, Арама Хачатуряна, Андрея Петрова и Арно Бабаджаняна. Каждый из этих мастеров оставил яркий след в музыкальной культуре, а вальсы стали настоящими символами романтики и элегантности.

Исполнители вечера

Камерный хор Сочинской филармонии под руководством хормейстера Ольги Луковской.

Вокал (сопрано): Дарья Морозова, Лиана Мсрлян, Анна Ясинецкая.

Фортепиано: Елена Бабова, Валерия Белевцова, Сурен Вартанян.

Инструментальный квартет «Позитив»: Елена Чистякова (скрипка) Полина Миндрул (флейта) Константин Киселев (альт) Светлана Трофименко (виолончель)

Ведущая вечера: Зарина Ахмедханова.

