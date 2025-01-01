Концерт в свечах «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая»

Музыка из мультфильмов Хаяо Миядзаки и Макото Синкая

Приглашаем вас окунуться в волшебный мир анимации на концерте «Вселенная Миядзаки и Макото Синкая», который пройдет в старинных стенах собора Яани Кирик. Этот вечер станет настоящим подарком для поклонников японской культуры, где под светом сотен свечей зазвучит музыка из самых любимых анимационных фильмов великих мастеров.

Музыка из легендарных фильмов Хаяо Миядзаки и Макото Синкая

В программе концерта прозвучат произведения, сопровождающие шедевры Хаяо Миядзаки, такие как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо» и многие другие. Эти картины подарили миру удивительные миры, наполненные магией, красотой и нежностью, а их музыкальное сопровождение стало неотъемлемой частью их успеха.

Также вы услышите композиции из работ Макото Синкая, чьи фильмы «Твое имя», «Дитя погоды» и «Пять сантиметров в секунду» покорили сердца миллионов зрителей. Каждое произведение Синкая наполнено романтикой и уникальной атмосферой, создающей неповторимое ощущение погружения в другой мир.

Исполнители и атмосфера концерта

За роялем в этот вечер выступит Станислав Чигадаев, один из самых талантливых пианистов Петербурга, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Его виртуозная игра, умение передать эмоции и глубину каждого произведения, сделала его выступления настоящим событием в мире классической музыки.

Старинные своды собора, освещённые лишь мерцанием свечей, создадут уникальную атмосферу, идеально подходящую для погружения в музыкальные миры Миядзаки и Синкая. Этот концерт обещает стать незабываемым путешествием в мир фантазий и эмоций, наполненным светом и красотой.

Прозвучат композиции из фильмов:

«Твое имя»

«Дитя погоды»

«Пять сантиметров в секунду»

«Унесённые призраками»

«Ходячий замок»

«Мой сосед Тоторо»

«Принцесса Мононоке» и другие.

Не упустите шанс насладиться этим особенным вечером, который подарит вам мгновения настоящей магии и красоты, воплощенные в музыке, светах свечей и старинных стенах собора Яани Кирик.