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Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви»
Киноафиша Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви»

Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер любви и музыки в старинном соборе

Вас ждут самые красивые песни о любви — вечер любимой музыки и теплого света свечей. Под сводами величественной церкви прозвучат величайшие хиты, навсегда вошедшие в мировую культуру. Зрители смогут насладиться такими композициями, как I Will Always Love You, The Best, Careless Whisper и многими другими.

Исполнители вечера

Концерт исполнит финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!» — Ксения Корнеева. Эта артистка из Санкт-Петербурга уже завоевала сердца публики и является лауреаткой престижных вокальных конкурсов, включая «Звезду Эстрады» и «Поколение NEXT». Ксения также является финалисткой 6-го сезона шоу на телеканале «Россия-1» и экспертом программы «Ну-ка, все вместе! Хором!». Она исполняет ведущие роли в музыкальных театрах Санкт-Петербурга и Москвы.

Музыка и атмосфера

Старинный собор с большим залом, освещенным лишь мягким светом сотен свечей, создаст уникальную атмосферу для этого вечера. Глубина и чувственность звучания рояля и голоса обеспечат незабываемые впечатления. Представьте себе, как My Heart Will Go On звучит в невероятной акустике соборного свода. Закройте глаза и почувствуйте: торжественная тишина, мерцание пламени и голос — глубокий, как сама Вселенная.

Фортепиано от мастера

Сопровождать Ксению Корнееву будет Станислав Чигадаев, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов, включая Международный конкурс им. С.В. Рахманинова и Stockholm International Competition. Станислав сотрудничал с такими мировыми звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами, включая Фабио Мастранджело и Игоря Пономаренко.

Волшебство вечера

Этот концерт — больше, чем просто вечер музыки. Это романтика и красота, которые подарят минуты настоящего волшебства. Приходите и погрузитесь в атмосферу любви и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 1300 ₽

Фотографии

Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви» Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви» Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви» Концерт в свечах «Самые красивые песни о любви»

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