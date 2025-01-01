Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»

Приготовьтесь к теплой и романтичной атмосфере маленькой Италии в величественных стенах собора Яани Кирик. Под светом свечей прозвучат бессмертные хиты итальянской музыки от известных исполнителей, таких как Adriano Celentano, Eros Ramazotti, Lara Fabian, Toto Cutugno и многих других.
Мы будем петь такие любимые песни, как «Felicita», признаваться в любви с «Amore Mio» и, конечно, вспоминать любимую «Sarà perché ti amo». Эти мелодии стали голосом Италии, её сердцем и душой, вдохновляя и заставляя наши сердца биться чаще. O sole Mio! — величайшие хиты итальянской эстрады прозвучат на оригинальном языке.
Концерт обещает подарить вам улыбки и помочь отвлечься от повседневных забот. Уникальная акустика старинного собора, тепло свечей в темноте зала и любимые песни создадут неповторимую атмосферу романтики и музыкального волшебства.
На сцене выступит Алиса Шервуд вместе с ансамблем «Old Movies». Музыканты — лауреаты престижных конкурсов петербургских джазовых исполнителей. Их талант, многочисленные награды и чарующий голос Алисы создадут атмосферу вдохновения, позволяя вам насладиться богатством и разнообразием музыкальной палитры.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга!