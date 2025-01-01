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Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»
Киноафиша Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»

Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер итальянской музыки в соборе Яани Кирик

Приготовьтесь к теплой и романтичной атмосфере маленькой Италии в величественных стенах собора Яани Кирик. Под светом свечей прозвучат бессмертные хиты итальянской музыки от известных исполнителей, таких как Adriano Celentano, Eros Ramazotti, Lara Fabian, Toto Cutugno и многих других.

Забудьте о повседневности

Мы будем петь такие любимые песни, как «Felicita», признаваться в любви с «Amore Mio» и, конечно, вспоминать любимую «Sarà perché ti amo». Эти мелодии стали голосом Италии, её сердцем и душой, вдохновляя и заставляя наши сердца биться чаще. O sole Mio! — величайшие хиты итальянской эстрады прозвучат на оригинальном языке.

Уникальная атмосфера

Концерт обещает подарить вам улыбки и помочь отвлечься от повседневных забот. Уникальная акустика старинного собора, тепло свечей в темноте зала и любимые песни создадут неповторимую атмосферу романтики и музыкального волшебства.

Исполнители вечера

На сцене выступит Алиса Шервуд вместе с ансамблем «Old Movies». Музыканты — лауреаты престижных конкурсов петербургских джазовых исполнителей. Их талант, многочисленные награды и чарующий голос Алисы создадут атмосферу вдохновения, позволяя вам насладиться богатством и разнообразием музыкальной палитры.

Программа вечера

  • Adriano Celentano - Amore no
  • Al Bano and Romina - Felicita
  • Bruno Martino - Estate
  • Paolo Conte - Via con me
  • Eros Ramazzotti - Piu che puoi
  • Gypsy King - Volare
  • Giusy Ferreri - Volevo te
  • Jony - La cometa
  • Lara Fabian - Adagio
  • Lara Fabian - Lou
  • Lara Fabian - Toccami
  • Lisa Ono - O Sole mio
  • Mina - Parole
  • Ricchi e Poveri - Sara perche ti amo
  • Ricchi e Poveri - Cosa sei
  • Ricchi e Poveri - Acapulco
  • Ricchi e Poveri - Mamma Maria
  • Ricchi e Poveri - Voulez vous danser
  • Toto Cutugno - L'italiano
  • Toto Cutugno - Soli
  • Umberto Tozzi - Ti Amo

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 1300 ₽

Фотографии

Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах» Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах» Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах» Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах» Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах» Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах» Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»

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