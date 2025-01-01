Меню
Концерт в соборе «Ночь в Париже при свечах»
Концерт в соборе «Ночь в Париже при свечах»

Концерт в соборе «Ночь в Париже при свечах»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический концерт при свечах в Яани Кирик

В старинном соборе Яани Кирик пройдет уникальный романтический концерт «Ночь в Париже». Этот вечер станет настоящим погружением в атмосферу города любви, мечты и красивой музыки. Под мягким светом сотен свечей и среди величественных готических сводов собора зрители услышат песни, которые уже давно стали вечными.

Музыкальное путешествие по сердцу Франции

Концерт перенесет вас от мелодий ZAZ на площади Бастилии до узеньких улочек бульвара Риволи, где вас встретит неповторимая Edith Piaf. Глубокие и трогательные звуки рояля в пространстве старинного собора создадут незабываемую атмосферу, а голос исполнителя заставит вас вновь и вновь переживать эмоции любви и нежности.

Исполнители вечера

На сцене выступит Ксения Корнеева – финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!» и известная артистка из Санкт-Петербурга. Она уже завоевала сердца зрителей и стала лауреаткой многих вокальных конкурсов, таких как «Звезда Эстрады» и «Поколение Next». Ксения исполняет ведущие роли в музыкальных театрах Москвы и Санкт-Петербурга, и именно она представит самые романтические песни вечера.

В сопровождении Ксении выступит лауреат международных конкурсов Станислав Чигадаев на фортепиано. Он покорил жюри таких престижных мероприятий, как Международный конкурс имени С. В. Рахманинова и Stockholm International Competition. Станислав также сотрудничал с такими мировыми звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, что добавляет дополнительную ценность этому мероприятию.

Не упустите возможность

Приходите насладиться атмосферой Парижа в старинном соборе, где любимые песни создадут романтичное настроение. Je t’aime!

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Концерт в соборе «Ночь в Париже при свечах»

