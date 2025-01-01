Концерт в саду под открытым небом. Jazz и не только

Концерт под открытым небом в Петербурге

Как провести вечер в Петербурге? Мы предлагаем вам уникальную возможность отправиться в цветущий сад при особняке XIX века на незабываемый концерт. Здесь вы сможете насладиться не только легендарными джазовыми хитами, но и советской классикой, мюзиклами и поп-песнями в джазовой обработке.

Уютная атмосфера особняка Мясникова

Концерт пройдет под открытым небом в саду Особняка Мясникова. Это место славится своей камерной атмосферой, благодаря которой живая музыка будет звучать так близко, что вы сможете ощутить каждую ноту. Для вашего удобства мы подготовим комфортные стулья-шезлонги.

Гастрономический рай

Для гостей будет работать кухня летней террасы. Вы сможете заказать разнообразные позиции из меню и барной карты, которые прекрасно дополнят ваше музыкальное путешествие.

Как добраться?

Вход в сад находится со стороны Гродненского и Сапёрного переулков. Не упустите возможность насладиться вечером в одном из самых живописных уголков Петербурга!