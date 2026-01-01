Оповещения от Киноафиши
Концерт в честь ДР Вадима Иващенко / Спец.гости!
Билеты от 1000₽
О концерте

Концерт в честь Дня Рождения Вадима Иващенко

22 апреля приглашает всех любителей настоящего московского блюза, рок-н-ролла и рокабилли на уникальное музыкальное событие с участием Вадима Иващенко. Этот талантливый вокалист и гитарист-виртуоз представит свою программу, полную неповторимых музыкальных моментов.

О Вадиме Иващенко

Вадим родился в 1975 году в Ростове-на-Дону, где зарекомендовал себя как один из лучших ритм-н-блюзовых музыкантов города и руководитель популярной группы THE PRIDE. С 2001 года он активно участвует в московской блюзовой и рок-н-ролльной сцене, сотрудничая с такими легендами, как Михаил Мишурис и Михаил «Петрович» Соколов.

Гитарное мастерство

Гитарное мастерство Вадима предлагает настоящий калейдоскоп стилей, включая слайд-гитару, что вызывает в памяти таких мастеров, как Элмор Джеймс и «Хаунтдога» Тэйлор. Его стиль не оставляет равнодушным: это свинговая и джамп-блюзовая манера, вдохновленная Тайни Краймзом и Холливуд Фэтсом.

Сотрудничество с легендами

Вадим Иващенко неоднократно джемовал с известными американскими и европейскими блюзменами, включая Дюка Робилларда, Лейзи Лестера и Джона Праймера. Его сотрудничество с такими музыкантами лишь подтверждает его выдающийся талант и высокий уровень мастерства.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением настоящего блюза от мастера!

Апрель
22 апреля среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

