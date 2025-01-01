Меню
Концерт-ужин «Пять языков любви. Романтические песни»
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Романтика под звуки джаза в панорамном ресторане

Как описать неописуемое? В панорамном ресторане The Park вас ждет вечер, наполненный музыкой и вдохновением, основанным на теории «пяти языков любви». Погрузитесь в атмосферу любви и услышите, как она «звучит» на разных языках.

Неисчерпаемая палитра эмоций

Сегодня вместе с Jazz Retro Band «Близкие Люди» вы отправитесь в изысканное путешествие от нежных слов до страстных прикосновений, иллюстрированных джазом. Уникальность вечера придаст сочетание глубины чувств и звучания на пяти языках: русском, английском, французском, итальянском и испанском.

Изысканная атмосфера

Вас ждёт не только музыка, но и восхитительный ужин, сотни сияющих свечей и душевные песни о любви. Этот вечер обещает стать незабываемым романтическим событием, полным тонких эмоций и изящного джаза!

Что необходимо знать

Важно отметить, что в стоимость каждого билета включен депозит на меню ресторана в размере 2500 рублей для одной персоны, а также бокал игристого в подарок!

Исполнители

Jazz Retro Band «Близкие Люди» был создан в 2018 году и играет музыку, любимую многими почителями ретро. Стилистическое многообразие коллектива охватывает jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock'n'roll, disco и советскую эстраду, что выделяет их среди других джазовых ансамблей Санкт-Петербурга.

Продолжительность и рекомендации

Длительность программы составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Декабрь
18 декабря четверг
20:00
The Park Санкт-Петербург, Пискаревский просп., 6, 3 этаж
от 4400 ₽

