Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни»
Киноафиша Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни»

Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Рождественский джаз с Фрэнком Синатрой в Санкт-Петербурге

В предновогоднюю пору мы приглашаем вас насладиться незабываемым концертом-ужином при свечах в панорамном ресторане The Park. Этот уникальный вечер наполнен атмосферой праздника, где каждый уголок украшен пышной зеленью, а сотни светящихся свечей создают волшебное настроение.

Музыка, которая объединяет

На вечере вы услышите в исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS любимые рождественские мелодии Фрэнка Синатры. В программе вечера: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многое другое!

Фрэнк Синатра — культовая фигура в мире джаза, записавший около 100 известных синглов. Его творчество стало эталоном музыкального стиля, и при упоминании джаза невольно вспоминаются именно его песни.

Особые условия

Обратите внимание! В стоимость каждого билета входит депозит на меню ресторана в размере 2500 рублей для одной персоны, а также бокал игристого в подарок.

Душевная атмосфера

Не упустите возможность провести этот вечер в компании приятной музыки и изысканного ужина. Душевный рождественский джаз, мерцание свечей и новогоднее настроение сделают ваш день волшебным и незабываемым!

Информация для зрителей

Исполнители: джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Продолжительность: 1 час 15 мин.

Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.

Купить билет на концерт Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
The Park Санкт-Петербург, Пискаревский просп., 6, 3 этаж
от 4400 ₽
30 декабря вторник
21:00
The Park Санкт-Петербург, Пискаревский просп., 6, 3 этаж
от 4400 ₽

Фотографии

Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни» Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни»

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Оркестр СПб консерватории, аб-т №10
21 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
15 ноября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Магия свечей. Романтическая неоклассика. Людовико Эйнауди
12+
Неоклассика
Магия свечей. Романтическая неоклассика. Людовико Эйнауди
26 декабря в 18:00 Дом Архитектора
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше