Концерт-ужин при свечах «Frank Sinatra. Рождественские песни»

Рождественский джаз с Фрэнком Синатрой в Санкт-Петербурге

В предновогоднюю пору мы приглашаем вас насладиться незабываемым концертом-ужином при свечах в панорамном ресторане The Park. Этот уникальный вечер наполнен атмосферой праздника, где каждый уголок украшен пышной зеленью, а сотни светящихся свечей создают волшебное настроение.

Музыка, которая объединяет

На вечере вы услышите в исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS любимые рождественские мелодии Фрэнка Синатры. В программе вечера: Let It Snow, Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas и многое другое!

Фрэнк Синатра — культовая фигура в мире джаза, записавший около 100 известных синглов. Его творчество стало эталоном музыкального стиля, и при упоминании джаза невольно вспоминаются именно его песни.

Особые условия

Обратите внимание! В стоимость каждого билета входит депозит на меню ресторана в размере 2500 рублей для одной персоны, а также бокал игристого в подарок.

Душевная атмосфера

Не упустите возможность провести этот вечер в компании приятной музыки и изысканного ужина. Душевный рождественский джаз, мерцание свечей и новогоднее настроение сделают ваш день волшебным и незабываемым!

Информация для зрителей

Исполнители: джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Продолжительность: 1 час 15 мин.

Рекомендовано для всех категорий зрителей старше 12 лет.