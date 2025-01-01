Концерт-ужин «Новогодние хиты. АВВА»

Концерт-ужин «Новогодние хиты. ABBA» в Панорамном ресторане The Park

Панорамный ресторан The Park, расположенный по адресу Пискаревский пр., 6, приглашаем вас на волшебный вечер, наполненный новогодними хитами. Здесь каждый уголок ресторана украшен пышной зеленью, что создает особую праздничную атмосферу.

Музыка, наполняющая душу

В программу концерта включены знаменитые композиции группы ABBA. Виртуозные музыканты бэнда JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» исполнят такие любимые всеми мелодии, как Dancing Queen и Mamma Mia. Их искрометные исполнения перенесут вас в мир новогодних чудес!

Настоящая снежная сказка

Не обойдется и без классических новогодних композиций: Let It Snow, Winter Wonderland, а также легендарные Happy New Year и Last Christmas. Эти мелодии создадут ту истинную атмосферу новогоднего чуда, которую мы все так ждем в канун праздника.

Изысканный ужин и приятные бонусы

Ужиная в нашем ресторане при свечах, вы станете свидетелем не только великолепной музыки, но и насладитесь изысканными блюдами. В стоимость каждого билета включён депозит на меню ресторана в размере 2500 рублей на одного человека и бокал игристого в подарок! Это идеальное предложение для любителей хорошей еды и музыки.

Об исполнителях

JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» был создан в 2018 году. Группа предлагает стилистическое разнообразие, включая jazz, pop, funk, latin, bossa nova, rock’n’roll и даже советскую эстраду. Исполняя музыку на английском, португальском, французском и русском языках, коллектив выделяется среди других джазовых групп Санкт-Петербурга.

Не упустите возможность провести вечер в окружении замечательной музыки, вкусной еды и волшебной атмосферы новогоднего праздника!