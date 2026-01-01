Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Концерт учеников Саши Магеровой
Билеты от 900₽
12+
О концерте

Уютный концерт учеников джазовой певицы Саши Магеровой

С удовольствием представляем концерт, в котором ученики джазовой певицы Саши Магеровой порадуют зрителей живым исполнением любимых джазовых классических мелодий и обработки популярных хитов на русском и английском языках. На сцене прозвучат известные композиции в обновленном звучании, а чистые детские голоса сделают этот вечер по-настоящему волшебным.

О Саше Магеровой

Саша Магерова — резидент Клуба Алексея Козлова, певица, автор песен и педагог. Она является одной из самых искренних и проникновенных вокалисток российской сцены. Саша получила классическое образование в музыкальном училище Мурманска и затем закончила факультет эстрадно-джазового пения Государственной Классической Академии им. Маймонида.

Саша принимала участие во множестве джазовых фестивалей, включая московскую «Усадьбу Jazz» и норвежские «Nordlys» и «Varangerfestivalen». Она неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а также участвовала в отборе на «Евровидение» от России. Её уникальный стиль сочетает элементы фанка, соула, блюза и джаза, что вызывает восторг даже у иностранных вокалистов, таких как Майя Азусена и Грегори Портер.

На сцене вместе с талантливыми учениками

На концерте зрителей ждёт выступление Саши Магеровой (вокал) и её учеников в сопровождении профессионального живого бэнда. В состав группы войдут:

  • Артём Третьяков — клавишные
  • Михаил Дмитриев — бас
  • Влад Савенков — гитара
  • Дмитрий Ерошин — ударные

Не пропустите этот восхитительный музыкальный вечер, наполненный атмосферой джаза и искреннего творчества!

Июнь
7 июня воскресенье
13:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 900 ₽

