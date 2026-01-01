Концерт учеников Алины Енгибарян

Тёплый вечер джаза с Алиной Енгибарян

Сцена «Unplugged» приглашает вас на отчётный концерт учеников талантливой певицы и композитора Алины Енгибарян. Это событие обещает стать вечерком с атмосферой семейных посиделок, где молодые музыканты исполнят джазовые стандарты, авторские композиции и оригинальные аранжировки популярных хитов.

Об исполнительнице

Алина Енгибарян — выдающаяся певица, композитор и аранжировщик. В 2015 году она стала победительницей конкурса «Shure Montreux Jazz Vocal Competition». С детства окружённая музыкой, Алина начала свои занятия в известной детской джазовой школе имени Кима Назаретова в Ростове-на-Дону. В 18 лет она продолжила обучение в Нидерландах, в Консерватории Принца Клауса в Гронингене, где получила степень бакалавра по джазовому вокалу и магистра по аранжировке.

В 2016 году Алина перебралась в США, а в январе 2017-го выпустила свой дебютный альбом «Driving Down The Road». Год спустя она подписала контракт с лейблом «Ground-Up Music», основанным продюсером и музыкантом Майклом Лигом, лидером группы «Snarky Puppy». При его поддержке вышел её второй альбом «We Are».

Состав исполнителей

На сцене вместе с Алиной выйдут её ученики: Милана Павлова, Полина Морозова, Елизавета Постоева, Алиса Кагазежева, Андрей Скобликов, Даниил Мишуков и Виктория Коваленко. Аккомпанировать им будут талантливые музыканты: Анатолий Корчагин (клавишные), Александр Королёв (гитара), Полина Белан (бас) и Даниил Морозов (ударные).

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, погружаясь в мир джаза и находя новые музыкальные грани вместе с молодыми талантами!