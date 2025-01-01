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Билеты от 500₽
Киноафиша
Концерт участников Творческой мастерской Елены Березкиной (фортепиано)
Концерт участников Творческой мастерской Елены Березкиной (фортепиано)
6+
классическая музыка
Возраст
6+
Билеты от 500₽
О концерте/спектакле
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
17 августа
МССМШ им. Гнесиных
Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
18:00
от 500 ₽
В ближайшие дни
12+
Шансон
Вечер зарубежного шансона
31 июля в 20:00
Дом винтажной музыки
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Фестиваль
MEZZO в Гнесинке
15 августа в 19:00
МССМШ им. Гнесиных
от 2500 ₽
6+
La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский
2 мая в 19:00
Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
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