Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

Концерт рок-хитов на набережной Севкабель Порта

На набережной Севкабель Порта прозвучат шедевры мирового рока в новом формате! Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классики в исполнении группы «Violoncellica». Это будет настоящее представление, где любимые песни приобретут новое звучание на просторной и солнечной набережной.

Музыка, которая завораживает

Рок музыка звучит по-особенному в исполнении виолончели. Объединившись, они создают потрясающий звук, энергетику и яркие эмоции. А когда на сцене четыре виолончели и полноценные ударные, это превращается в настоящее шоу!

Уникальная атмосфера

Фоном станет невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн на одной из самых популярных набережных города. В программе: легендарные хиты от System of a Down, Linkin Park, Coldplay, RHCP, Muse, Evanescence, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Aerosmith и других артистов, оставивших свой след на аллее славы мирового рока!

Настоящее искусство

Признак настоящего искусства – ощущение, что оно происходит «здесь и сейчас». Неповторимый вид с набережной на залив сделает это мероприятие особенно запоминающимся. Ведь это не просто концерт – это концерт у моря.

О музыкантах

В составе коллектива «Violoncellica» – профессиональные музыканты, лауреаты международных музыкальных конкурсов, выступавшие на международных фестивалях. Подарите себе и любимым незабываемый романтический вечер!

До встречи в Севкабель Порт!