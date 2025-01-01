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Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»
Киноафиша Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов на набережной Севкабель Порта

На набережной Севкабель Порта прозвучат шедевры мирового рока в новом формате! Зрителей ждет невероятное сочетание рок-хитов и классики в исполнении группы «Violoncellica». Это будет настоящее представление, где любимые песни приобретут новое звучание на просторной и солнечной набережной.

Музыка, которая завораживает

Рок музыка звучит по-особенному в исполнении виолончели. Объединившись, они создают потрясающий звук, энергетику и яркие эмоции. А когда на сцене четыре виолончели и полноценные ударные, это превращается в настоящее шоу!

Уникальная атмосфера

Фоном станет невероятный закат, вид на сверкающий мост и шелест волн на одной из самых популярных набережных города. В программе: легендарные хиты от System of a Down, Linkin Park, Coldplay, RHCP, Muse, Evanescence, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Aerosmith и других артистов, оставивших свой след на аллее славы мирового рока!

Настоящее искусство

Признак настоящего искусства – ощущение, что оно происходит «здесь и сейчас». Неповторимый вид с набережной на залив сделает это мероприятие особенно запоминающимся. Ведь это не просто концерт – это концерт у моря.

О музыкантах

В составе коллектива «Violoncellica» – профессиональные музыканты, лауреаты международных музыкальных конкурсов, выступавшие на международных фестивалях. Подарите себе и любимым незабываемый романтический вечер!

До встречи в Севкабель Порт!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Исткабель Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34
20:00 от 1900 ₽

Фотографии

Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях» Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях» Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях» Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях» Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях» Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях» Концерт у моря «Мировые рок-хиты на виолончелях»

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