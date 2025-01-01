Концерт у моря «Легенды русского рока на виолончелях»

Шедевры русского рока на набережной Севкабель Порт

27 июня в 20:00 на набережной Севкабель Порта прозвучат хиты, которые формировали поколения! Это будет уникальный концерт, в котором классические инструменты встретятся с драйвом рок-концерта. Под открытым небом и под летним питерским небом вы сможете насладиться мощью и глубиной российских рок-композиций.

Музыка, которая говорит о любви

Этот концерт — признание в любви нашей сумасшедшей юности. Первая любовь — это навсегда. Мы привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях, но теперь настал черед русского рока! Представьте себе, как звучат «Ария», «Наутилус Помпилиус» и «Кино» в исполнении виолончелей, под аккомпанемент живых ударных и на фоне невероятного заката!

Забудьте о повседневности на концерте под открытым небом

Вас ждет незабываемое сочетание рок-хитов и классики в исполнении группы Dreamers Cello. Готовы подпевать? «Король и Шут» напомнит о Вечных сказках, а «Смысловые галлюцинации» — о Вечной молодости. В программе: «Беспечный ангел», «Последний герой» и другие бессмертные хиты. Зрители смогут насладиться произведениями таких легендарных артистов, как «Ария», «Кино», «Агата Кристи», «Чиж и Ко», «Король и Шут», «Смысловые галлюцинации», «Наутилус Помпилиус» и многих других.

Неповторимая атмосфера

Dreamers Cello — это больше, чем просто музыка. Это ожившие воспоминания и эмоции, которые отзываются в каждом сердце. Уникальные аранжировки и харизма исполнителей сделают каждое шоу магией, где классика и рок сплетаются воедино. Подарите себе и своим любимым яркий летний вечер на набережной!

Информация для зрителей

Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. В случае более неблагоприятных погодных условий, концерт будет отменен, а билеты перенесены на следующую дату. Чтобы не пропустить новости о концерте, подписывайтесь на наш ТГ-канал.

Если новая дата концерта вам не подходит, будет доступен обмен билетов на другое наше мероприятие. Для обращений пишите на почту: fromheartevent@gmail.com.