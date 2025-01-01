Концерт трио Сергея Васильева

Трио Сергея Васильева в джаз-клубе «Эссе»

Трио Сергея Васильева выступит в джаз-клубе «Эссе» в Москве. Этот коллектив обещает погрузить зрителей в атмосферу живого джаза, сочетающего классические традиции и современные импровизации.

О музыкантах

Сергей Васильев — лауреат множества джазовых конкурсов и выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Его карьера включает сотрудничество с такими легендами, как Билли Холидей, Луи Армстронг и Элла Фицджеральд, что позволяет говорить о высоком уровне его мастерства.

В составе трио также выступают:

Алексей Иванников — виртуоз на рояле;

Макар Кашицын — талантливый саксофонист.

Музыкальный стиль

Коллектив исполняет широкую палитру джазовой музыки, включая как классические композиции, так и современные произведения с элементами импровизации. Это особенно может привлечь любителей жанра, стремящихся к новым звуковым опытам.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием в джаз-клубе «Эссе»!