Концерт трио Евгения Гречищева

Трио Евгения Гречищева в джаз-клубе «Эссе»

Трио Евгения Гречищева подарит незабываемый вечер в джаз-клубе «Эссе» в Москве. Евгений Гречищев — выдающийся джазовый пианист и педагог, автор учебника Jazz Continuo и участник известного проекта Moscow Jazz Passengers.

О музыке и композициях

Трио исполняет камерный джаз, акцентируя внимание на импровизации и легкой манере игры. В репертуаре музыкантов можно услышать такие композиции, как Аська, Возвращение, Песня и Всякое дыхание.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен не только поклонникам джаза, но и любителям камерной музыки. Это отличная возможность насладиться высококлассной игрой талантливых музыкантов в уютной атмосфере клуба.