Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт трио Евгения Гречищева
Билеты от 2500₽
Киноафиша Концерт трио Евгения Гречищева

Концерт трио Евгения Гречищева

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Трио Евгения Гречищева в джаз-клубе «Эссе»

Трио Евгения Гречищева подарит незабываемый вечер в джаз-клубе «Эссе» в Москве. Евгений Гречищев — выдающийся джазовый пианист и педагог, автор учебника Jazz Continuo и участник известного проекта Moscow Jazz Passengers.

О музыке и композициях

Трио исполняет камерный джаз, акцентируя внимание на импровизации и легкой манере игры. В репертуаре музыкантов можно услышать такие композиции, как Аська, Возвращение, Песня и Всякое дыхание.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен не только поклонникам джаза, но и любителям камерной музыки. Это отличная возможность насладиться высококлассной игрой талантливых музыкантов в уютной атмосфере клуба.

Купить билет на концерт Концерт трио Евгения Гречищева

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря пятница
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского
18+
Юмор
Сольный стендап-концерт Богдана Лисевского
4 февраля в 20:00 КДК «Большевик»
от 1500 ₽
Stand Up | Секретный состав
18+
Юмор
Stand Up | Секретный состав
31 декабря в 21:00 Standup Brothers
от 1200 ₽
MurR Mur Fest 2
16+
Рок Панк
MurR Mur Fest 2
11 мая в 18:00 Live Stars
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше