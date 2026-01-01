Концерт трибью-группы Depeche Boat + Depeche Mode Party

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Концерт-трибьют Depeche Mode и вечеринка в клубе Glastonberry

Готовьтесь к незабываемому весеннему событию, которое станет настоящим праздником для поклонников культовой британской группы «Depeche Mode»! 7 марта 2026 года клуб «Glastonberry» превратится в центр притяжения для всех, кто любит музыку этой легендарной группы.

В этот вечер состоится «Depeche Mode Party», мероприятие, которое позволит любителям электро-рока вновь пережить яркие моменты и прочувствовать всю мощь творчества группы.

Программа вечера

Программа вечера обещает быть насыщенной и разнообразной. В 19:00 начнётся показ легендарного концерта «101» на большом экране. Вы сможете вновь увидеть Дейва Гаана и других участников группы в их звёздный час.

В 21:00 на сцену выйдет трибьют-группа «Depeche Boat». Участники этого проекта не просто исполняют хиты «Depeche Mode» — они стремятся максимально точно передать уникальный стиль и энергетику своих кумиров. Созданные людьми, которые искренне верят в преобразующую силу музыки «Depeche Mode», «Depeche Boat» готовы поделиться своей любовью к ней с аудиторией.

Тематические сеты и вечер в клубе

Но это ещё не всё! После выступления трибьют-группы вечер продолжится тематическими сетами от DJ Extra и DJ Danger. Музыка «Depeche Mode» будет звучать в клубе до самого утра, создавая неповторимую атмосферу для всех гостей.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального вечера!

Март
7 марта суббота
19:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1500 ₽

