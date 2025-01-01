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Концерт Театра песни «ЯР». «Казацкому роду - нема переводу!»
Билеты от 1900₽
Киноафиша Концерт Театра песни «ЯР». «Казацкому роду - нема переводу!»

Концерт Театра песни «ЯР». «Казацкому роду - нема переводу!»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Культурный праздник, посвященный казачьей народной музыке

Приглашаем вас на незабываемый концерт Театра песни «ЯР», который пройдет под названием «Казацкому роду - нема переводу!». Это уникальное событие обещает стать не только музыкальным, но и культурным праздником, посвященным богатству казачьей и русской народной музыки.

Программа вечера

В программе концерта вас ждут:

  • Золотые хиты казачьих и русских народных песен
  • Авторские песни ансамбля
  • Инструментальная музыка
  • Песни «всем залом»
  • Разнообразные сюрпризы

Таланты ансамбля

Завораживающее многоголосие ансамбля и задорная казачья удаль покорили не только отечественного зрителя, но и зрителей за пределами страны. Ансамбль выступал в Греции, Сирии, Южной Осетии, Казахстане, Узбекистане и многих других странах.

Телевизионные успехи

Театр песни «ЯР» является постоянным участником популярных телепрограмм, таких как «Привет, Андрей», «Поле чудес», «Хорошие песни» и других. Эти выступления помогли ансамблю занять прочное место в сердцах зрителей.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящей русской казачьей удали и насладиться великолепной музыкой! Концерт состоится в ближайшее время, подробности можно узнать по телефону или на сайте театра.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 1900 ₽

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