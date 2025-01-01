Концерт Театра песни «ЯР». «Казацкому роду - нема переводу!»

Культурный праздник, посвященный казачьей народной музыке

Приглашаем вас на незабываемый концерт Театра песни «ЯР», который пройдет под названием «Казацкому роду - нема переводу!». Это уникальное событие обещает стать не только музыкальным, но и культурным праздником, посвященным богатству казачьей и русской народной музыки.

Программа вечера

В программе концерта вас ждут:

Золотые хиты казачьих и русских народных песен

Авторские песни ансамбля

Инструментальная музыка

Песни «всем залом»

Разнообразные сюрпризы

Таланты ансамбля

Завораживающее многоголосие ансамбля и задорная казачья удаль покорили не только отечественного зрителя, но и зрителей за пределами страны. Ансамбль выступал в Греции, Сирии, Южной Осетии, Казахстане, Узбекистане и многих других странах.

Телевизионные успехи

Театр песни «ЯР» является постоянным участником популярных телепрограмм, таких как «Привет, Андрей», «Поле чудес», «Хорошие песни» и других. Эти выступления помогли ансамблю занять прочное место в сердцах зрителей.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящей русской казачьей удали и насладиться великолепной музыкой! Концерт состоится в ближайшее время, подробности можно узнать по телефону или на сайте театра.