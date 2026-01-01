Концерт студентов класса валторны профессора Соколова Василия Гаврильевича

Концерт студентов класса валторны профессора Соколова

В Новосибирской консерватории им. Глинки состоится концерт студентов класса валторны профессора Василия Гаврильевича Соколова. На этом мероприятии зрители смогут насладиться произведениями классической музыки, которые продемонстрируют высший уровень мастерства исполнителей.

Что ждет зрителей

Концерт станет отличной возможностью познакомиться с яркими талантами будущих музыкантов. Студенты представят разнообразную программу, включая как известные классические произведения, так и оригинальные произведения современных композиторов. Это событие привлечет не только любителей валторны, но и всех, кто ценит качественную музыку.

О профессоре Соколова

Василий Гаврильевич Соколов — известный музыкант и педагог, который много лет работает в сфере подготовки профессиональных исполнителей. Его занятия помогают студентам развиваться и достигать высоких результатов, уверенно выходя на сцену. На концерте будет возможность увидеть, как его ученики воплощают в жизнь его педагогические идеи.

