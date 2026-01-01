Концерт студентов класса ударных инструменты старшего преподавателя Нохрина Сергея Юрьевича
Киноафиша Концерт студентов класса ударных инструменты старшего преподавателя Нохрина Сергея Юрьевича

Концерт студентов класса ударных инструменты старшего преподавателя Нохрина Сергея Юрьевича

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт студентов классического направления в Новосибирской консерватории

Приглашаем вас на уникальный концерт студентов класса ударных инструментов под руководством старшего преподавателя Сергея Юрьевича Нохрина. Это замечательное событие состоится в стенах Новосибирской консерватории им. Глинки, известной своими высоким уровнем подготовки музыкантов и богатой историей.

Что вас ждет?

На концерте выступят талантливые студенты, которые продемонстрируют свои навыки в исполнении классической музыки. Зрители услышат разнообразные произведения, отражающие множество стилей и эпох. Профессиональные достижения участников, а также их стремление к самосовершенствованию, обещают создать атмосферу настоящего музыкального праздника.

Место проведения

Концерт пройдет в Новосибирской консерватории им. Глинки, которая является одним из ведущих музыкальных учебных заведений России. Консерватория гордится своими традициями и создает все условия для развития молодых музыкантов.

Зачем стоит прийти?

Посещение этого концерта – отличный способ поддержать юные таланты и насладиться живой классической музыкой. Вы сможете увидеть, как студенты, находящиеся на начальной стадии своей карьеры, проявляют себя на сцене, что может вдохновить на собственные музыкальные свершения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться исполнением, которое обязательно запомнится надолго!

Купить билет на концерт Концерт студентов класса ударных инструменты старшего преподавателя Нохрина Сергея Юрьевича

Март
22 марта воскресенье
18:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31

