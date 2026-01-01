Концерт студентов класса трубы старшего преподавателя Салтымакова Евгения Александровича

Концерт студентов Новосибирской консерватории

Не пропустите уникальную возможность насладиться классической музыкой на концерте студентов класса трубы под руководством старшего преподавателя Евгения Александровича Салтымакова. Это мероприятие обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.

О чем спектакль?

Концерт включает в себя произведения известных композиторов, которые демонстрируют мастерство исполнения студентов. В программе представлены как классические, так и современные композиции, позволяющие зрителям оценить широкий спектр музыкальных стилей.

Почему стоит посетить?

Посещение концерта — это не только возможность насладиться превосходной музыкой, но и поддержать молодых талантливых музыкантов. Зрители смогут быть свидетелями ярких выступлений и проникнуться атмосферой творческого вдохновения.

Где и когда?

Концерт пройдет в помещении Новосибирской консерватории имени Глинки. Следите за анонсами, чтобы не упустить шанс стать частью этого культурного события.