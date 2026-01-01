Концерт студентов класса саксофона в Новосибирской консерватории им. Глинки

Приглашаем вас на концерт студентов класса саксофона доцента Михно Владимира Александровича! Это событие станет ярким вкладом в музыкальную жизнь Новосибирской консерватории им. Глинки.

Уникальная программа

На концерте прозвучит программа, включающая как оригинальные произведения для саксофона, так и адаптации классических композиций. Студенты представят свои лучшие номера, демонстрируя мастерство исполнения и артистизм.

Загляните в мир классики

Классическая музыка — это не только величественные симфонии и камерные ансамбли, но и более современное звучание, которое саксофон может предложить. Вы сможете насладиться многообразием стилей и эмоций, переданных через этот удивительный инструмент.

О чем стоит помнить

Не забудьте, что такие концерты — прекрасная возможность поддержать молодых музыкантов и окунуться в атмосферу живой музыки. Подобные мероприятия помогают развивать культуру и традиции в нашем городе.

Ждем вас на концерте, где каждый сможет открыть для себя что-то новое и вдохновляющее!