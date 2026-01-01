Концерт студентов класса кларнета заведующего кафедрой духовых и ударных инструментов, профессора Аунс Маргариты Владимировны

Концерт классической музыки в Новосибирской консерватории

Приглашаем вас на захватывающий концерт студентов класса кларнета под руководством профессора Маргариты Владимировны, заведующей кафедрой духовых и ударных инструментов в знаменитой Новосибирской консерватории им. Глинки. Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу классической музыки, исполненной талантливыми молодыми музыкантами.

О программе

В программе концерта представлены произведения как известных, так и менее известных композиторов. Зрители смогут услышать различные стили и жанры, от романтизма до современности. Каждое произведение обещает быть не только технически сложным, но и эмоционально насыщенным.

О профессоре

Маргарита Владимировна - опытный музыкант и преподаватель, известная своими инновационными подходами к обучению. Она активно поддерживает инициативу студентов и вдохновляет их на развитие своих талантов.

Не пропустите возможность насладиться живой музыкой, атмосфера которой создаст уникальное настроение и оставит незабываемые впечатления!