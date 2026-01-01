Концерт студентов класса флейты доцента Шиханова Ивана Александровича
Киноафиша Концерт студентов класса флейты доцента Шиханова Ивана Александровича

Концерт студентов класса флейты доцента Шиханова Ивана Александровича

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт классической музыки в Новосибирской консерватории

В уникальном пространстве Новосибирской консерватории им. Глинки пройдет концерт студентов класса флейты доцента Ивана Александровича Шиханова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыки для всех ценителей классического жанра.

О программе концерта

На концерте выступят талантливые студенты, которые представят разнообразные произведения от известных композиторов. В репертуаре прозвучат как классические, так и современные произведения, что позволит зрителям насладиться богатством и многообразием флейтовой музыки.

Краткая информация о преподавателе

Иван Александрович Шиханов — заслуженный педагог и музыкант, чья карьера отмечена множеством успешных выступлений и наград. Он вдохновляет своих учеников на создание уникальных музыкальных интерпретаций, что делает каждое его занятие поистине запоминающимся.

Приглашение к участию

Мы приглашаем всех любителей музыки стать частью этого замечательного события. Слушая выступления студентов, вы сможете увидеть, как юные таланты раскрываются на сцене и дарят зрителям своё вдохновение.

Март
29 марта воскресенье
18:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31

В ближайшие дни

Знай наших!
12+
Классическая музыка
Знай наших!
29 марта в 18:00 Новосибирская филармония
от 300 ₽
Звезды нового поколения
12+
Классическая музыка
Звезды нового поколения
23 марта в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 1000 ₽
Xolidayboy
16+
Поп Рок
Xolidayboy
27 мая в 20:00 Сибирь-арена
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
