Концерт студентов класса флейты доцента Шиханова Ивана Александровича

Концерт классической музыки в Новосибирской консерватории

В уникальном пространстве Новосибирской консерватории им. Глинки пройдет концерт студентов класса флейты доцента Ивана Александровича Шиханова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыки для всех ценителей классического жанра.

О программе концерта

На концерте выступят талантливые студенты, которые представят разнообразные произведения от известных композиторов. В репертуаре прозвучат как классические, так и современные произведения, что позволит зрителям насладиться богатством и многообразием флейтовой музыки.

Краткая информация о преподавателе

Иван Александрович Шиханов — заслуженный педагог и музыкант, чья карьера отмечена множеством успешных выступлений и наград. Он вдохновляет своих учеников на создание уникальных музыкальных интерпретаций, что делает каждое его занятие поистине запоминающимся.

Приглашение к участию

Мы приглашаем всех любителей музыки стать частью этого замечательного события. Слушая выступления студентов, вы сможете увидеть, как юные таланты раскрываются на сцене и дарят зрителям своё вдохновение.