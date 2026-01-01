Концерт студентов класса флейты доцента Левитской Елены Александровны
Возраст 6+

О концерте

Концерт студентов класса флейты в Новосибирской консерватории

Приглашаем вас на концерт студентов класса флейты доцента Елены Александровны Левитской. Это событие обещает стать ярким моментом музыкантской карьеры молодых талантив. Все участники концерта — одаренные исполнители, которые полностью отдадутся классической музыке и поделятся с вами своим мастерством.

О программе

В программе концерта вы услышите произведения различных композиторов, начиная от классиков и заканчивая современными авторами. Студенты продемонстрируют не только технические навыки, но и свое артистическое восприятие музыки, что создаст особую атмосферу.

О преподавателе

Елена Александровна Левитская — известный преподаватель и флейтистка, чья педагогическая деятельность уже принесла множество успехов ее ученикам. Она активно работает над развитием своих студентов, вдохновляя их на высокий уровень исполнения и профессионализма.

Не упустите возможность увидеть и услышать будущее классической музыки. Концерт пройдет в формате, который позволяет зрителям наслаждаться не только звуками флейты, но и атмосферой гармонии и творчества.

31 марта вторник
16:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31

