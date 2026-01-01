Концерт студентов класса Алины Кириенко

Концерт «Alina's Team»: новые звезды на сцене клуба Алексея Козлова

В программе концерта «Alina's Team» выступят талантливые ученики Алины Кириенко. Зрителей ждут джаз, соул, фанк, поп-музыка и авторские интерпретации известных произведений. Каждый артист представит своё уникальное музыкальное видение через сольные номера, ансамбли и дуэты. Это не просто концерт, а настоящий праздник музыки, ярких голосов и новых имен, объединённых любовью к сцене и творчеству.

Об Алине Кириенко

Алина Кириенко — певица, выпускница и педагог Музыкального училища эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных. Она активно работает с молодыми талантами, помогая им раскрывать свою индивидуальность и находить сценическую свободу.

Участники концерта

Среди исполнителей — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а также участники и финалисты популярных проектов, таких как «Голос», «Голос. Дети», «А ну-ка, все вместе», «Ярче звёзд», «Браво! Бис!» и других телевизионных шоу. Несмотря на свой юный возраст, многие из них уже ведут активную концертную деятельность, выступая на крупных площадках и представляя разнообразные музыкальные направления — от джаза и соула до современной авторской музыки.

Имена музыкантов будут оглашены позже. Следите за обновлениями!