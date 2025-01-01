Концерт старинной ансамблевой музыки «Sonate concertate»

Звук барокко: Ансамбль Fila представляет классические шедевры

В эпоху барокко возникла традиция совместного музицирования, когда солирующие инструменты сопровождались клавесином или органом. Эти инструменты не только выполняли аккомпанирующую функцию, но и становились полноправными участниками ансамбля. Особое значение в развитии ансамблевой сонаты приобрела музыка таких композиторов, как Антонио Вивальди, Арканджело Корелли и Дарио Кастелло.

Ансамбли и их историческая роль

Дарио Кастелло, итальянский композитор и скрипач раннего барокко, создал сонаты, которые стали основополагающими образцами для дальнейшего развития жанра трио-сонаты. А трио-соната фа мажор Корелли считается кульминацией этого жанра, в котором заложены три самостоятельные мелодические линии.

Классификация сонат

Старинные сонаты делятся на два типа: da chiesa (церковные) и da camera (камерные). Сонаты фа мажор Вивальди и соль минор Корелли относятся к церковным, так как не содержат танцевальных частей. Эти произведения представляют собой циклы с определёнными темповыми указаниями.

В то время как в сонате си минор Вивальди можно услышать старинные танцы — куранту и жигу, что делает её примером светской сонаты.

Исполнители и программа концерта

Ансамбль Fila с гордостью представляет:

Алексей Богорад (скрипка)

Полина Исхакова (скрипка)

Филипп Гулидов (виолончель)

Анна Савенкова (клавесин, орган)

В программе:

Дарио Кастелло (1590–1658) — Соната № 7 in G для скрипки, виолончели и basso continuo из сборника Sonate concertate in stil moderno, libro secondo (1629)

— Соната № 7 in G для скрипки, виолончели и basso continuo из сборника Sonate concertate in stil moderno, libro secondo (1629) Антонио Вивальди (1678–1741) — Соната фа мажор для виолончели и basso continuo, RV 41 (Largo, Allegro, Largo, Allegro)

— Соната фа мажор для виолончели и basso continuo, RV 41 (Largo, Allegro, Largo, Allegro) Арканджело Корелли (1653–1713) — Соната № 5 соль минор для скрипки и basso continuo, op. 5 (Adagio, Vivace, Adagio, Vivace, Allegro)

— Соната № 5 соль минор для скрипки и basso continuo, op. 5 (Adagio, Vivace, Adagio, Vivace, Allegro) Антонио Вивальди — Соната си минор для скрипки и basso continuo, RV 760 (Preludio, Andante, Corrente, Allegro, Largo, Giga, Allegro)

— Соната си минор для скрипки и basso continuo, RV 760 (Preludio, Andante, Corrente, Allegro, Largo, Giga, Allegro) Арканджело Корелли — Трио-соната № 1 фа мажор, op. 1 (Grave, Allegro, Adagio, Allegro)

Эта программа познакомит зрителей с уникальными произведениями, на которых основывается музыкальная традиция барокко и результатом многообразия звучания данного времени.