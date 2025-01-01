Концерт старинной ансамблевой музыки «Sonate concertate»

В эпоху барокко возникла традиция совместного музицирования, когда солирующие инструменты сопровождались клавесином или органом. Эти инструменты не только выполняли аккомпанирующую функцию, но и становились полноправными участниками ансамбля. Особое значение в развитии ансамблевой сонаты приобрела музыка таких композиторов, как Антонио Вивальди, Арканджело Корелли и Дарио Кастелло.
Дарио Кастелло, итальянский композитор и скрипач раннего барокко, создал сонаты, которые стали основополагающими образцами для дальнейшего развития жанра трио-сонаты. А трио-соната фа мажор Корелли считается кульминацией этого жанра, в котором заложены три самостоятельные мелодические линии.
Старинные сонаты делятся на два типа: da chiesa (церковные) и da camera (камерные). Сонаты фа мажор Вивальди и соль минор Корелли относятся к церковным, так как не содержат танцевальных частей. Эти произведения представляют собой циклы с определёнными темповыми указаниями.
В то время как в сонате си минор Вивальди можно услышать старинные танцы — куранту и жигу, что делает её примером светской сонаты.
Эта программа познакомит зрителей с уникальными произведениями, на которых основывается музыкальная традиция барокко и результатом многообразия звучания данного времени.