Концерт старинной ансамблевой музыки «Бибер. Mensa sonora»

Возвращение к барокко: Концерт цикла «Mensa sonora»

Термин «барокко» обычно вызывает ассоциации с именами великих композиторов, таких как Букстехуде, Гендель и Бах. Тем не менее, история барочной музыки также полна менее известных, но не менее талантливых деятелей, среди которых выделяется Генрих Игнац Франц фон Бибер. Этот австрийский композитор и виртуоз-скрипач оказал значительное влияние на музыкальную культуру своего времени.

На предстоящем концерте будет представлена программа, полностью посвящённая сборнику Бибера «Mensa sonora». В состав этой уникальной работы входят шесть партит для одной или двух скрипок, альта, виолончели и basso continuo.

Что такое партита?

Партита — это музыкальный цикл, состоящий из контрастных номеров, объединённых общей темой. Слово «партита» переводится как «разделённая на части». Каждая партита открывается вступлением (сонатой или интрадой), за которым следуют барочные танцы. Интересным фактом является то, что в некоторых партитах Бибер придерживается классического порядка танцев (аггеманта, курранта, сарабанда, жига), а в других — заменяет их частями с обобщённым названием baletto, что в переводе означает «танец». Большинство партит завершается не быстрыми жигами, а медленными сонатинами или ретирадами, что придаёт им особую завершённость.

Значение «Mensa sonora»

«Mensa sonora» не только знакомит слушателя с особенностями барочного жанра партиты, но и может быть названа своеобразной энциклопедией старинных инструментальных танцев. Это яркое представление музыкального наследия позволяет глубже понять и оценить барочный стиль композиции.

Исполнители

На концерте выступит Ансамбль старинной музыки One Orchestra, в составе:

Владислав Песин (барочная скрипка)

Мария Крестинская (барочная скрипка)

Александр Горбунов (барочный альт)

Рустик Позюмский (виола да гамба)

Андрей Коломийцев (клавесин)

Программа концерта

В программе прозвучат части цикла «Mensa sonora» (1680) от Генриха Игнаца Франца фон Бибера:

Pars I in D, C 69: Sonata (Grave, Allegro), Allamanda, Courante, Sarabanda, Gavotte, Gigue, Sonatina (Adagio)

Pars II in F, C 70: Intrada (Alla breve), Balletto, Sarabanda

Pars III in a, C 71: Gagliarda (Allegro), Sarabanda, Aria, Ciacona, Sonatina (Adagio)

Pars IV in B, C 72: Sonata (Grave, Allegro), Allamanda, Courante, Balletto, Sarabanda, Gigue (Presto), Sonatina (Adagio)

Pars V in E, C 73: Intrada (Allegro), Balletto, Trezza, Gigue, Gavotte (Alla breve), Gigue, Retirada

Pars VI in g, C 74: Sonata (Adagio, Presto), Aria, Canario (Presto), Amener, Trezza, Ciacona, Sonatina (Adagio)

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир барочной музыки и насладиться изысканными произведениями Генриха Игнаца Франца фон Бибера в исполнении талантливых музыкантов.