Киноафиша Концерт старинной ансамблевой музыки «Австрийский колорит»

Концерт старинной ансамблевой музыки «Австрийский колорит»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Австрийский колорит»: Концерт старинной ансамблевой музыки

Приглашаем вас на завораживающий концерт старинной ансамблевой музыки «Австрийский колорит», который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины. 

Очарование старинной музыки

Концерт представляет собой тщательно подобранную программу, в которой прозвучат произведения австрийских композиторов XVIII-XIX веков. Вам удастся насладиться мелодиями, которые наполнены духом времени и исторической аутентичностью.

Неповторимая атмосфера

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины, известная своим великолепным звуком и красивой архитектурой, станет идеальной сценой для такого музыкального события. Здесь вас ждет не только качественная музыка, но и особая атмосфера, способная перенести в прошлое.

Что следует знать зрителям

Начало концерта запланировано на 18:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться атмосферой церкви и занять удобные места. Также обратите внимание, что вход свободный, однако будут рады любым donations для поддержания мероприятий. Это отличный шанс погрузиться в мир старинной музыки и открыть для себя новые грани австрийского музыкального наследия.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия. Мы ждем вас на концерте «Австрийский колорит»!

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
18:00 от 700 ₽

