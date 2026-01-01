Концерт создателей хитов

Легендарные хиты в исполнении авторов

Приглашаем вас на уникальный вечер, где прозвучат легендарные хиты в исполнении самих авторов. Вы услышите песни, ставшие визитной карточкой звёзд российской эстрады: Григория Лепса, Хора Турецкого, Михаила Шуфутинского и Emin.

Участники концерта

На сцене выступят талантливые композиторы и авторы текстов, чьи произведения покорили сердца миллионов слушателей.

Александр Юрпалов

Известный певец и композитор, Александру Юрпалову принадлежат хиты, сделавшие его имя популярным. Его мелодии отличаются глубиной, а тексты — искренностью и эмоциональной насыщенностью. В его репертуаре такие песни, как:

«Одну женщину люблю»

«Закололо сердце»

«Оригинально»

Паскаль

Паскаль — певец, композитор и поэт, ставший известным благодаря своим лирическим балладам и энергичным композициям. Он автор множества хитов, исполняемых звёздами российской эстрады. Его творчество сочетает романтичность и драйв. Среди знаменитых песен Паскаля:

«Шелковое сердце»

«Сто процентов любви»

«Первый день рождения»

«Боже, как долго»

Лев Шапиро

Лев Шапиро — многогранный музыкант, композитор и поэт, автор более 200 песен. Он мастерски находит подход к каждому артисту, создавая песни, которые идеально вписываются в их творческий образ. Его известные хиты включают:

«Всё, что было важно»

«Ранняя тишина»

«Самый лучший день»

«Люди добрые»

«Ты такая нежная»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться лучшими произведениями российских композиторов!