Концерт создателей хитов
О концерте

Легендарные хиты в исполнении авторов

Приглашаем вас на уникальный вечер, где прозвучат легендарные хиты в исполнении самих авторов. Вы услышите песни, ставшие визитной карточкой звёзд российской эстрады: Григория Лепса, Хора Турецкого, Михаила Шуфутинского и Emin.

Участники концерта

На сцене выступят талантливые композиторы и авторы текстов, чьи произведения покорили сердца миллионов слушателей.

Александр Юрпалов

Известный певец и композитор, Александру Юрпалову принадлежат хиты, сделавшие его имя популярным. Его мелодии отличаются глубиной, а тексты — искренностью и эмоциональной насыщенностью. В его репертуаре такие песни, как:

  • «Одну женщину люблю»
  • «Закололо сердце»
  • «Оригинально»

Паскаль

Паскаль — певец, композитор и поэт, ставший известным благодаря своим лирическим балладам и энергичным композициям. Он автор множества хитов, исполняемых звёздами российской эстрады. Его творчество сочетает романтичность и драйв. Среди знаменитых песен Паскаля:

  • «Шелковое сердце»
  • «Сто процентов любви»
  • «Первый день рождения»
  • «Боже, как долго»

Лев Шапиро

Лев Шапиро — многогранный музыкант, композитор и поэт, автор более 200 песен. Он мастерски находит подход к каждому артисту, создавая песни, которые идеально вписываются в их творческий образ. Его известные хиты включают:

  • «Всё, что было важно»
  • «Ранняя тишина»
  • «Самый лучший день»
  • «Люди добрые»
  • «Ты такая нежная»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться лучшими произведениями российских композиторов!

Март
13 марта пятница
19:00
Leps Bar Красноярск, Урицкого, 94
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Просто Лера
12+
Поп
Просто Лера
14 апреля в 19:00 Пространство «Эрмитаж»
от 2200 ₽
ssshhhiiittt!
16+
Рок
ssshhhiiittt!
3 июня в 20:00 Circus
от 1800 ₽
Стас Пьеха
6+
Поп
Стас Пьеха
28 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2800 ₽
