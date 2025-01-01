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Концерт Сосо Павлиашвили
Киноафиша Концерт Сосо Павлиашвили

Концерт Сосо Павлиашвили

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Сосо Павлиашвили в Санкт-Петербурге

Сосо Павлиашвили — эстрадный певец, композитор и маэстро российской и грузинской сцены. На протяжении более чем 30 лет своей карьеры он завоевал сердца миллионов зрителей, став символом мужской чести, доброты и света.

За свою творческую жизнь артист успел выпустить 13 альбомов и множество великолепных синглов. Среди его самых популярных песен — «Небо на ладони», «Помолимся за родителей», «Тост» и «Ждет тебя грузин». Эти композиции стали настоящими хитами и любимыми произведениями для многих поклонников.

Информация о концерте

Концерт Сосо Павлиашвили пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет насладиться незабываемыми моментами. Не упустите возможность стать частью этого события!

  • Сбор гостей: 19:00
  • Начало концерта: 21:00

Приходите и погрузитесь в чарующий мир музыки Сосо Павлиашвили!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Чайхона Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., 83
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Концерт Сосо Павлиашвили Концерт Сосо Павлиашвили Концерт Сосо Павлиашвили Концерт Сосо Павлиашвили

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