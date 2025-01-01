Концерт Сосо Павлиашвили в Санкт-Петербурге

Сосо Павлиашвили — эстрадный певец, композитор и маэстро российской и грузинской сцены. На протяжении более чем 30 лет своей карьеры он завоевал сердца миллионов зрителей, став символом мужской чести, доброты и света.

За свою творческую жизнь артист успел выпустить 13 альбомов и множество великолепных синглов. Среди его самых популярных песен — «Небо на ладони», «Помолимся за родителей», «Тост» и «Ждет тебя грузин». Эти композиции стали настоящими хитами и любимыми произведениями для многих поклонников.

Информация о концерте

Концерт Сосо Павлиашвили пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет насладиться незабываемыми моментами. Не упустите возможность стать частью этого события!

Сбор гостей: 19:00

19:00 Начало концерта: 21:00

Приходите и погрузитесь в чарующий мир музыки Сосо Павлиашвили!