Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки
Киноафиша Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки

Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальный концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки, который пройдет в знаменитом Мариинском театре. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся музыканты:

  • Илья Михайлов - виолончель
  • Ефим Мясников - гобой
  • Иван Кощеев - фортепиано

Программа вечера

Концертная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. В ней вы услышите произведения как классиков, так и современных композиторов:

  • Теофиль Лалье - Фантазия на темы Шопена для гобоя и фортепиано, соч. 31
  • Вольфганг Амадей Моцарт - Соната для фортепиано № 7 до мажор, KV 309
  • Дмитрий Шостакович - Соната для виолончели и фортепиано ре минор, соч. 40
  • Антонио Паскулли - Большой концерт на темы из оперы Верди «Сицилийская вечерня» для гобоя и фортепиано
  • Мстислав Ростропович - Юмореска для виолончели и фортепиано, соч. 5
  • Сергей Прокофьев - Соната для фортепиано № 9 до мажор, соч. 103

Неповторимая атмосфера

Концерт будет проходить в легендарных стенах Мариинского театра, известного своей великолепной акустикой и атмосферой. Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений, которые стали классикой мирового музыкального наследия.

Приходите и откройте для себя новые музыкальные горизонты вместе с талантливыми солистами Санкт-Петербургского Дома музыки!

Купить билет на концерт Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
9 октября четверг
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽
23 октября четверг
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

В ближайшие дни

Юлия Савичева
12+
Поп
Юлия Савичева
18 октября в 20:00 Космонавт
от 2200 ₽
6+
Классическая музыка
Камерная музыка. Брамс, Вьетан, Паганини. аб-т №8
24 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Органный вторник
6+
Классическая музыка
Органный вторник
14 октября в 20:00 Анненкирхе
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше