Концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальный концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки, который пройдет в знаменитом Мариинском театре. В этот вечер на сцене выступят выдающиеся музыканты:

Илья Михайлов - виолончель

Ефим Мясников - гобой

Иван Кощеев - фортепиано

Программа вечера

Концертная программа обещает быть насыщенной и разнообразной. В ней вы услышите произведения как классиков, так и современных композиторов:

Теофиль Лалье - Фантазия на темы Шопена для гобоя и фортепиано, соч. 31

Вольфганг Амадей Моцарт - Соната для фортепиано № 7 до мажор, KV 309

Дмитрий Шостакович - Соната для виолончели и фортепиано ре минор, соч. 40

Антонио Паскулли - Большой концерт на темы из оперы Верди «Сицилийская вечерня» для гобоя и фортепиано

Мстислав Ростропович - Юмореска для виолончели и фортепиано, соч. 5

Сергей Прокофьев - Соната для фортепиано № 9 до мажор, соч. 103

Неповторимая атмосфера

Концерт будет проходить в легендарных стенах Мариинского театра, известного своей великолепной акустикой и атмосферой. Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений, которые стали классикой мирового музыкального наследия.

Приходите и откройте для себя новые музыкальные горизонты вместе с талантливыми солистами Санкт-Петербургского Дома музыки!