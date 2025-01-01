Концерт солистов Пермской оперы в Филармонии "Триумф"

Не упустите возможность посетить уникальный концерт солистов Пермской оперы, который состоится в ближайшее время. В программе вечера выступят талантливые исполнители, которые готовы подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Исполнители

Ольга Попова — сопрано

— сопрано Виктор Погудин — баритон

— баритон Анастасия Иванова — фортепиано

Программа концерта

Подробная программа концерта будет объявлена дополнительно. Следите за новостями, чтобы не пропустить анонсы произведений, которые будут звучать в этот вечер.

Интересные факты

Пермская опера славится своим высоким уровнем исполнения и богатой историей. Концерты с участием солистов театра всегда привлекают внимание зрителей благодаря разнообразию музыкальных стилей и жанров. Не пропустите этот шанс насладиться искусством в исполнении лучших артистов!

Приходите и погрузитесь в мир великолепной музыки!