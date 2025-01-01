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Концерт солистов Пермской оперы
Киноафиша Концерт солистов Пермской оперы

Концерт солистов Пермской оперы

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт солистов Пермской оперы в Филармонии "Триумф"

Не упустите возможность посетить уникальный концерт солистов Пермской оперы, который состоится в ближайшее время. В программе вечера выступят талантливые исполнители, которые готовы подарить зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Исполнители

  • Ольга Попова — сопрано
  • Виктор Погудин — баритон
  • Анастасия Иванова — фортепиано

Программа концерта

Подробная программа концерта будет объявлена дополнительно. Следите за новостями, чтобы не пропустить анонсы произведений, которые будут звучать в этот вечер.

Интересные факты

Пермская опера славится своим высоким уровнем исполнения и богатой историей. Концерты с участием солистов театра всегда привлекают внимание зрителей благодаря разнообразию музыкальных стилей и жанров. Не пропустите этот шанс насладиться искусством в исполнении лучших артистов!

Приходите и погрузитесь в мир великолепной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 31 октября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

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