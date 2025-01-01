Концерт солистов оперы

Солисты оперы и Симфонический оркестр Мариинского театра. Гала-концерт к 95-летию Бориса Штоколова

Приглашение петь в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова легендарный русский бас Борис Тимофеевич Штоколов получил в 1959 году. В то время ему было всего 29 лет. За плечами молодого исполнителя уже были обучение в Уральской консерватории (1948–1954) и опыт работы в Свердловской филармонии и Свердловском театре оперы и балета.

На прослушивании у главного дирижера Эдуарда Грикурова Штоколов исполнил арию Сусанина, арию князя Галицкого и заключительную фразу арии Гремина. Успех на прослушивании привел к дебютным спектаклям «Иван Сусанин» и «Фауст», после которых артист был принят в труппу.

Легендарные партии и достижения

В Кировском театре Борис Штоколов исполнял почти пятьдесят басовых партий как русского, так и зарубежного репертуара. Его любимым композитором был Мусоргский, а коронной партией — «Борис Годунов». Штоколов, опираясь на опыт Федора Шаляпина, создал образ русского царя-преступника, который стал символом его творчества.

Не менее значимой гранью его искусства было камерное пение. Его интерпретации русских народных песен и старинных романсов, таких как «Гори, гори, моя звезда» и «Ноченька», остаются незабываемыми.

Признание и награды

В 1960-х годах к певцу пришло заслуженное признание. В 1962 году он стал народным артистом РСФСР, а в 1966 году — народным артистом СССР. Штоколов получил множество высоких наград, включая Государственную премию СССР и ордена Ленина и Трудового Красного Знамени.

Штоколов гастролировал по всему миру, выступая на сценах США, Англии, Испании и многих других стран, собирая полные залы поклонников.

Наследие и вклад в искусство

Много лет Штоколов посвятил изучению тайны бельканто и поделился своими знаниями в книге «Гори, гори, моя звезда», вышедшей в 1995 году. Он считал себя учеником Карузо, но с русской душой. Его голос, теплый и благородный, стал всенародным достоянием.

На юбилейном концерте, посвященном 25-летию его творческой деятельности, Штоколов произнес трогательные слова благодарности своим слушателям и родной сцене, подчеркивая важность искусства в своей жизни.

Посвящая концерт Борису Штоколову, Мариинский театр выражает свою благодарность и уважение великому артисту, который отдал три десятилетия своей жизни прославленной петербургской сцене.