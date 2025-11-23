Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт Славы Комиссаренко
Билеты от 400₽
Киноафиша Концерт Славы Комиссаренко

Концерт Славы Комиссаренко

18+
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О концерте

Стендап-шоу Славы Комиссаренко в Coin Event Hall

В концертном зале Coin Event Hall, расположенном в центре Москвы на Пятницкой улице, состоится выступление резидентов проекта StandUp. На сцене появится популярный комик Слава Комиссаренко, который стал известен благодаря участию в таких телевизионных шоу, как «Смех без правил», «Comedy Баттл» и Stand Up на ТНТ.

Талант комика

Кроме того, Комиссаренко зарекомендовал себя как сценарист, участвуя в создании популярных сериалов, таких как «В Москве всегда солнечно» и «НеZлобин». Его юмор и уникальный стиль рассказывают о повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются многие из нас.

Живое шоу для ценителей юмора

Мероприятие пройдет в формате живого стендап-шоу. Это отличная возможность для поклонников комедии насладиться свежими шутками и яркими выступлениями. Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!

Купить билет на концерт Концерт Славы Комиссаренко

Помощь с билетами
Декабрь
12 декабря пятница
22:00
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 400 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
15 августа в 19:00 Petter
от 2000 ₽
Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
18+
Юмор
Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
5 января в 19:30 Пространство ODMO
от 7000 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
9 января в 19:00 Sq Bar Wine & Grill
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше