Концерт Славы Комиссаренко

Стендап-шоу Славы Комиссаренко в Coin Event Hall

В концертном зале Coin Event Hall, расположенном в центре Москвы на Пятницкой улице, состоится выступление резидентов проекта StandUp. На сцене появится популярный комик Слава Комиссаренко, который стал известен благодаря участию в таких телевизионных шоу, как «Смех без правил», «Comedy Баттл» и Stand Up на ТНТ.

Талант комика

Кроме того, Комиссаренко зарекомендовал себя как сценарист, участвуя в создании популярных сериалов, таких как «В Москве всегда солнечно» и «НеZлобин». Его юмор и уникальный стиль рассказывают о повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются многие из нас.

Живое шоу для ценителей юмора

Мероприятие пройдет в формате живого стендап-шоу. Это отличная возможность для поклонников комедии насладиться свежими шутками и яркими выступлениями. Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!