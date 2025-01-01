Концерт симфонической музыки

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где сольную партию на скрипке исполнил талантливый Марк Зингер. Под гармоничное звучание великого произведения дирижирует Владимир Ткаченко.
Не упустите возможность насладиться шедеврами одного из самых заметных композиторов романтизма. Симфония «Патетическая» стала последним законченным произведением Чайковского и является одним из его самых популярных творений.
Обратите внимание: в программе возможны изменения. Следите за анонсами, чтобы не пропустить детали!