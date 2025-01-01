Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт симфонической музыки
Киноафиша Концерт симфонической музыки

Концерт симфонической музыки

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Петром Ильичом Чайковским

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где сольную партию на скрипке исполнил талантливый Марк Зингер. Под гармоничное звучание великого произведения дирижирует Владимир Ткаченко.

В программе вечера

  • Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, ор. 35
  • Симфония № 6 си минор, ор. 74, «Патетическая»

Не упустите возможность насладиться шедеврами одного из самых заметных композиторов романтизма. Симфония «Патетическая» стала последним законченным произведением Чайковского и является одним из его самых популярных творений.

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Следите за анонсами, чтобы не пропустить детали!

Купить билет на концерт Концерт симфонической музыки

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
4 февраля среда
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
13 января в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 2900 ₽
Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара
6+
Эстрада
Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара
2 октября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 2000 ₽
Ирина Круг
12+
Эстрада
Ирина Круг
4 апреля в 19:00 ДК им. Солдатова
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше