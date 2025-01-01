Концерт симфонической музыки

Музыкальный вечер с Петром Ильичом Чайковским

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где сольную партию на скрипке исполнил талантливый Марк Зингер. Под гармоничное звучание великого произведения дирижирует Владимир Ткаченко.

В программе вечера

Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, ор. 35

Симфония № 6 си минор, ор. 74, «Патетическая»

Не упустите возможность насладиться шедеврами одного из самых заметных композиторов романтизма. Симфония «Патетическая» стала последним законченным произведением Чайковского и является одним из его самых популярных творений.

Обратите внимание: в программе возможны изменения. Следите за анонсами, чтобы не пропустить детали!