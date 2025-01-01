Меню
Концерт симфонического оркестра «Северная симфония»
Музыкальная палитра «Северной Симфонии» в Капелле

Симфонический оркестр Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина приглашает зрителей на незабываемый концерт под руководством художественного руководителя и дирижера Фабио Мастранджело. В качестве солистов выступят выдающаяся скрипачка Сандра Шиндер и талантливый гобоист Алексей Головин.

Творения великих композиторов

В программе концерта - настоящие жемчужины классической музыки.

  • Рихард Вагнер - «Зигфрид–идиллия». Это произведение, написанное в честь супружеской пары Вагнера, переносит нас в мир безмятежной любви и красоты.
  • Antonio Salieri - Концерт для скрипки и гобоя с оркестром. Эта работа демонстрирует мастерство изящного соотношения инструментов и виртуозности исполнения.
  • Франц Шуберт - Увертюра из музыки драмы Г. фон Чези «Розамунда». Произведение погружает нас в атмосферу романтики и меланхолии.
  • Феликс Мендельсон - Симфония № 5 «Реформационная». Эта симфония является памятником музыкальной культуры и отражает дух времени, когда она была написана.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 2 часа с одним антрактом. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении профессионалов!

Санкт-Петербург, 23 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 1000 ₽

