6+
Возраст 6+

О концерте

Симфоническое звучание от группы Teodor

Приглашаем вас на незабываемый шоу-концерт симфо-группы Teodor, который подарит вам волшебство симфонической музыки. Вы сможете насладиться любимыми новогодними произведениями, а также услышать легендарные треки таких исполнителей, как Linkin Park, Vivaldi, 50 Cent, Баста, Paganini, Queen, Hans Zimmer, Mozart и Michael Jackson в уникальной авторской аранжировке.

Что ждет зрителей?

Концерт Teodor - это уникальное событие, где гармонично переплетаются классические инструменты и популярная музыка. Группа известна своими необычными аранжировками и исполнением популярных мелодий в симфоническом стиле. Это идеальная возможность услышать знакомые композиции по-новому.

Почему стоит посетить?

Вас ждёт энергичное и эмоциональное выступление музыкантов, которое будет интересно не только поклонникам классической музыки, но и любителям популярных хитов. Каждое выступление группы Teodor — это яркое шоу, полное драйва и креативности.

Кому понравится концерт?

Концерт Teodor станет отличным выбором для всех, кто ценит необычные и живые музыкальные представления. Это событие объединяет любителей как классической, так и популярной музыки.

Не упустите шанс стать частью этого потрясающего музыкального события! Покупайте билеты на шоу-концерт группы Teodor и откройте для себя новую грань известной музыки.

Апрель
5 апреля воскресенье
20:00
Пересвет-арена Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3
от 2000 ₽

