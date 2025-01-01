Меню
Концерт-съёмка «Измайловский Парк»
12+
О концерте/спектакле

Юмористический концерт-съёмка «Измайловского Парка»

«Измайловский Парк» – это не только название станции метро, но и популярная телепрограмма, выходящая на канале «Россия-1». Хотя её название связано с одним из московских парков, съёмки проходят на сцене Концертного зала «Меридиан» на Калужской. Каждая запись программы становится настоящим праздником юмора и музыкальных номеров, где ведущий Лион Измайлов встречает любимых артистов, звезд юмора и эстрады.

25 октября на сцене ЦКИ «Меридиан» состоится концерт-съёмка новых выпусков программы с участием популярных исполнителей. На мероприятии уже подтвердили своё участие:

  • Таисия Повалий
  • ВИА «Самоцветы»
  • Игорь Маменко
  • Сергей Дроботенко
  • Иван Замотаев
  • Святослав Ещенко
  • Игорь Хриенко
  • Андрей Баринов
  • Карен Аванесаян
  • Александр Добронравов
  • Игорь Скрипко
  • Валерий Пономаренко
  • Лион Измайлов (ведущий)

«Измайловский Парк» – это место, где можно встретиться с единомышленниками и зарядиться хорошим настроением. Мы приглашаем вас присоединиться к этому весёлому событию!

Следующая концерт-съёмка телепрограммы запланирована на 21 февраля. Примерная продолжительность концерта составляет около 4 часов. Полный состав участников становится известен за 2-3 дня до мероприятия.

Октябрь
25 октября суббота
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1200 ₽

Фотографии

