Концерт-съёмка «Измайловский Парк»

Юмористический концерт-съёмка «Измайловского Парка»

«Измайловский Парк» – это не только название станции метро, но и популярная телепрограмма, выходящая на канале «Россия-1». Хотя её название связано с одним из московских парков, съёмки проходят на сцене Концертного зала «Меридиан» на Калужской. Каждая запись программы становится настоящим праздником юмора и музыкальных номеров, где ведущий Лион Измайлов встречает любимых артистов, звезд юмора и эстрады.

25 октября на сцене ЦКИ «Меридиан» состоится концерт-съёмка новых выпусков программы с участием популярных исполнителей. На мероприятии уже подтвердили своё участие:

Таисия Повалий

ВИА «Самоцветы»

Игорь Маменко

Сергей Дроботенко

Иван Замотаев

Святослав Ещенко

Игорь Хриенко

Андрей Баринов

Карен Аванесаян

Александр Добронравов

Игорь Скрипко

Валерий Пономаренко

Лион Измайлов (ведущий)

«Измайловский Парк» – это место, где можно встретиться с единомышленниками и зарядиться хорошим настроением. Мы приглашаем вас присоединиться к этому весёлому событию!

Следующая концерт-съёмка телепрограммы запланирована на 21 февраля. Примерная продолжительность концерта составляет около 4 часов. Полный состав участников становится известен за 2-3 дня до мероприятия.